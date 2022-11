Coraz młodsze osoby cierpią na chorobę Alzheimera. Statystyki napawają niepokojem

Organizacja Alzheimer’s Disease International działa aktywnie w 120 krajach. Zgodnie z przekazanymi przez nią informacjami na świecie co 3 sekundy ktoś zapada na demencję. Chociaż ta choroba może przybierać różne formy, alzheimer jest zdecydowanie najczęstszą z nich.

Nie wiadomo, ilu dokładnie pacjentów zmaga się z alzheimerem. Zgodnie z szacunkami w 2021 roku na ten rodzaj demencji cierpiało od 15 do 21 milionów ludzi. W Polsce ponad 350 tysięcy pacjentów walczyło z objawami tej choroby.

Alzheimer’s Disease International alarmuje: z roku na rok zachorowań jest coraz więcej. Alzheimer dotyka również osoby młode oraz ludzi w średnim wieku, u szczytu aktywności zawodowej. Niestety, nie jest to już dolegliwość "zarezerwowana" dla seniorów.

Społeczeństwa zachodu się starzeją, więc liczba chorych rośnie w takim tempie, że według ADI w 2050 roku na różnego rodzaju demencje będzie cierpieć 131,5 miliona ludzi tłumaczy Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach w artykule z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera 2021.

Zdjęcie Charakterystyczne dla choroby Alzheimera jest poczucie zagubienia w czasie i przestrzeni / 123RF/PICSEL

Alzheimer to nieuleczalna choroba. Ważna jest profilaktyka

Czym objawia się choroba Alzheimera? To zwyrodnienie mózgu charakteryzujące się postępującymi zaburzeniami pamięci. Do objawów, które powinny niepokoić, należą: zaburzenia językowe, dezorientacja, co do czasu i miejsca, zaburzenia myślenia abstrakcyjnego, częste gubienie rzeczy.

Niestety, jak dotąd nie udało się znaleźć lekarstwa, które pozwoliłoby całkowicie zatrzymać alzheimera. Leczenie opiera się więc na spowalnianiu postępów choroby głównie poprzez przyjmowanie odpowiednich preparatów i codzienny intensywny trening umysłowy.

Eksperci zaznaczają: pacjenci, którzy chcą zmniejszyć ryzyko zachorowania na alzheimera, powinni zadbać o odpowiednią profilaktykę, a więc zrezygnować z palenia papierosów i picia alkoholu, wykonywać regularne badania, utrzymywać właściwy poziom cholesterolu i ciśnienia krwi. Niezwykle ważna jest również regularna aktywność fizyczna i poznawcza oraz zdrowa, zbilansowana dieta bogata w węglowodany, białka, tłuszcze, witaminy i składniki mineralne. Co jeść, by wspomóc pracę mózgu?

Zdjęcie Czym objawia się choroba Alzheimera? / 123RF/PICSEL

Gorzka czekolada zawiera resweratrol

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Georgetown postanowili dogłębnie przeanalizować działanie resweratrolu, a więc organicznego związku chemicznego i silnego antyoksydantu, występującego między innymi w gorzkiej czekoladzie. Udowodnili, że regularne przyjmowanie tego składnika korzystnie działa na zdrowie: wspomaga pracę serca i obniża poziom "złego" cholesterolu LDL.

Resweratrol hamuje również uszkodzenia mózgu spowodowane chorobą Alzheimera. U pacjentów, którzy codziennie przyjmowali sporą dawkę tego związku, nie zaobserwowano bowiem spadku poziomu amyloidu beta we krwi, charakterystycznego dla osób, u których demencja postępuje. Wyniki testów przedstawiono na Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Alzheimera w Toronto.

Zdjęcie Resweratrol hamuje uszkodzenia mózgu spowodowane chorobą Alzheimera. Można znaleźć go między innymi w gorzkiej czekoladzie / 123RF/PICSEL

Zielone warzywa są źródłem witamin z grupy B

Pacjenci, u których zdiagnozowano pierwsze objawy alzheimera oraz osoby, którym zależy na skutecznej profilaktyce powinny włączyć do diety produkty spożywcze bogate w witaminy z grupy B. Wspomagają one prace mózgu oraz odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie innych części układu nerwowego. Ich niedobór często objawia się osłabioną koncentracją i napięciem nerwowym.

Witaminy z grupy B nie są wytwarzane w ludzkim organizmie. Można zdecydować się na ich suplementację lub uzupełniać ich poziom naturalnie - wraz z pożywieniem. Doskonałym źródłem witamin z grupy B są zielone warzywa takie jak: brokuły, cukinia, groszek, szpinak.

Zdjęcie Zielone warzywa są źródłem witamin z grupy B / 123RF/PICSEL

Kwasy tłuszczowe omega-3. Znajdziesz je w tłustych rybach morskich

Mózg składa się w ponad 60 proc. z kwasów tłuszczowych. Odgrywają one kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu tego ważnego organu, centrum układu nerwowego. Eksperci często nazywają chorobę Alzheimera przewlekłym stanem zapalnym mózgu. Dlatego właśnie dieta bogata w kwasy tłuszczowe omega-3 bardzo korzystnie wpływają na pacjentów borykających się demencją.

Kwasy tłuszczowe omega-3 powinny znaleźć się również w jadłospisie osób, którym zależy na codziennej profilaktyce. Poprawiają ukrwienie mózgu i sprawiają, że bodźce nerwowe pomiędzy komórkami mózgowymi płyną znacznie sprawniej. Źródłem kwasów omega-3 są tłuste ryby morskie, a więc łosoś, makrela, śledź, owoce morza, skorupiaki oraz algi.

Zdjęcie Dieta bogata w kwasy tłuszczowe omega-3 bardzo korzystnie wpływają na stan pacjentów borykających się demencją. / 123RF/PICSEL

Nasiona i pestki: to doskonałe źródło cynku

Osoby, którym zależy na odpowiedniej profilaktyce chorób mózgu w tym alzhaimera, powinny włączyć do swojej diety produkty spożywcze bogate w cynk: rośliny strączkowe, kaszę gryczaną, jaja, pestki dyni, nasiona słonecznika.

Cynk wpływa na przekazywanie sygnałów nerwowych w niektórych obszarach mózgu, jednocześnie usprawniając jego pracę. Niedobór tego pierwiastka negatywnie oddziałuje na procesy poznawcze i może być przyczyną stanów depresyjnych.

Zdjęcie Nasiona i pestki: to doskonałe źródło cynku / 123RF/PICSEL