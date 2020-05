Jeśli chcesz schudnąć, wybierz dietę nordycką

Choć największą popularnością cieszy się od lat dieta śródziemnomorska, jadłospis mieszkańców północnej części Europy w niczym jej nie ustępuje. Tradycyjne menu Skandynawów może posłużyć za nie lada inspirację – ich model żywienia zapobiega niedoborom witamin i minerałów, wspiera serce, a nawet pomaga w odchudzaniu.

Zdjęcie Świeże, tłuste ryby są podstawią diety nordyckiej /123RF/PICSEL

O diecie śródziemnomorskiej głośno jest od wielu lat. Udowodniono naukowo, że jadłospis mieszkańców krajów basenu Morza Śródziemnego gwarantuje wiele korzyści zdrowotnych.

Nawyki żywieniowe Greków, Hiszpanów i Włochów sprowadzają się do jak najczęstszego sięgania po świeże owoce i warzywa oraz zdrowe roślinne tłuszcze pozyskiwane na ogół z oliwy z oliwek.

Warto tymczasem przyjrzeć się baczniej diecie, która zapewnia doskonałe zdrowie ludziom zamieszkującym północ Europy. Choć jest zdecydowanie mniej popularna niż dieta śródziemnomorska, dieta nordycka może przynieść nam podobne korzyści.

Dla wielu z nas będzie ona zarazem nieco łatwiejsza do stosowania na co dzień.

Podobieństw między dietą nordycką i śródziemnomorską jest w istocie sporo.

- Oba modele żywieniowe zakładają częste spożywanie świeżej, lokalnej żywności pochodzenia roślinnego, umiarkowaną ilość jaj oraz niewielką ilość czerwonego mięsa, produktów mlecznych, słodyczy i przetworzonej żywności - wyjaśnia dietetyczka Alissa Rumsey.

Ekspertka zaznacza, że jest prywatnie wielką fanką diety nordyckiej. Dlaczego?

- Skandynawowie przykładają dużą wagę do kwestii związanych z ekologią i ideą zero waste. Ich dieta jest zatem znacznie bardziej ekologiczna - dbają o to, by produkty, które umieszczają na talerzu, pochodziły ze sprawdzonych źródeł, były świeże i nieprzetworzone - podkreśla Rumsey.