Kardiolodzy unikają tych produktów jak ognia. Rujnują serce i żyły

Profilaktyka chorób serca

Zdrowie Jak zapobiec Alzheimerowi? Codzienne nawyki, które uchronią od choroby Choroby sercowo-naczyniowe uznaje się za jedną z głównych przyczyn śmierci na całym świecie. Wyróżnia się wiele przyczyn ich występowania. Zalicza się do nich palenie papierosów, nieprawidłową masę ciała, stres, brak aktywności fizycznej i do tego nieodpowiednią dietę.

Spożywanie zbilansowanych posiłków, które dostarczają niezbędnych witamin i minerałów, jest więc ważne nie tylko w momencie dbania o sylwetkę. Warto układać jadłospis również w trosce o zdrowie.

Kardiolożka Elizabeth Klodas postanowiła podzielić się kilkoma radami dotyczącymi odżywiania w profilaktyce chorób serca. Podzieliła się listą produktów, z których lepiej zrezygnować. Poza tym podała, co warto jeść, by obniżyć poziom cholesterolu.

Jakich produktów unikać, by mieć zdrowe serce?

Jak czytamy na "CNBC", dr Elizabeth Klodas jasno stwierdza, że chcąc zachować zdrowe serce, nie wystarczy unikać jedynie fast-foodów i pełnych cukru słodyczy. Listę produktów, które nie są obojętne dla serca, rozpoczęła od białego pieczywa. Wszystko przez to, że stanowi główne źródło sodu w diecie, a ten jest w stanie podwyższać ciśnienie krwi.

Na drugim miejscu lekarka umieściła margarynę. Okazuje się, że Elizabeth Klodas unika jej ze względu na obecność w składzie oleju palmowego, który zawiera tłuszcze nasycone. To właśnie one podnoszą poziom cholesterolu we krwi. W zamian za to kardiolożka poleca margaryny, które powstały na bazie oleju lnianego lub oliwy z oliwek.

Zdjęcie Na liście produktów, które mogą zaszkodzić naszemu zdrowiu, kardiolog umieściła m.in. białe pieczywo. Zawarty w nim sód podwyższa poziom cholesterolu we krwi / 123RF/PICSEL

Ekspertka w swoim zestawieniu znalazła miejsce dla tłustego mleka, które również jest źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych. Stwierdziła, że lepszą opcją jest np. mleko migdałowe lub sojowe. Chcąc jednak dostarczać organizmowi wapnia, warto spożywać m.in. brokuły, jarmuż i migdały.

O tym, że lepiej unikać słodkich napojów gazowanych wiadomo nie od dziś, ale dr Elizabeth Klodas postanowiła przypomnieć, że zawarte w nich słodziki mają negatywny wpływ na zdrowie. Jej zdaniem najlepszym wyborem jest czarna bądź zielona herbata lub szklanka wody z owocami oraz miętą.

Ostatnie, ale nie mniej ważne miejsce w zestawieniu zajęły batony muesli. Kardiolożka zaznaczyła, by unikać tych, które w swoim składzie zawierają oprócz płatków owsianych, orzechów i owoców także cukier, sztuczne słodziki i olej palmowy.

Zdjęcie Ryzyko występowania problemów ze strony układu sercowo-naczyniowego może minimalizować spożywanie m.in. nasion chia / 123RF/PICSEL

Jak zadbać o prawidłowy poziom cholesterolu?

Żywność, którą spożywamy, ma wpływ na poziom cholesterolu we krwi, dlatego też dr Elizabeth Klodas wskazała, które produkty są w stanie go obniżyć.

Kardiolożka poleciła jedzenie m.in. płatków owsianych i otrębów, które są źródłem błonnika rozpuszczalnego. To właśnie on zmniejsza wchłanianie cholesterolu i minimalizuje skoki insuliny. Poza tym chcąc utrzymać cholesterol na prawidłowym poziomie, warto jeść migdały, orzechy włoskie i laskowe oraz pistacje.

Ponadto ryzyko występowania problemów ze strony układu sercowo-naczyniowego może minimalizować spożywanie nasion chia, brokułów, szpinaku, brukselki oraz arbuza, a także jabłek, winogron, truskawek, owoców cytrusowych i awokado.

