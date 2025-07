Mówi się, że wysoki cholesterol to "cichy zabójca". Jest najczęściej wynikiem niezdrowej, zbyt tłustej, bogatej w produkty przetworzone i cukier diety oraz siedzącego tryby życia. Wysoki cholesterol zwiększa ryzyko wielu poważnych schorzeń - w tym także udaru i zawału. Na początku zazwyczaj nie daje oczywistych objawów, a ujawnia się, gdy znacznie przekroczy normy.

Co chwila słyszy się o nowych suplementach na wysoki cholesterol. Jest ich już cała masa - począwszy od ziołowych mieszanek, poprzez krople, kapsułki, skończywszy na bardziej zaawansowanych lekach dostępnych na receptę. Dla tych, którzy szukają naturalnych opcji, pomocny może okazać się prozdrowotny napój , który przygotujesz dosłownie w kilka chwil. Jest tani, łatwo dostępny i bezpieczny w spożyciu. Kupisz go w każdym sklepie spożywczym. Mowa o jedynej w swoim rodzaju zielonej herbacie. Dlaczego powinny ją pić szczególnie osoby z wysokim cholesterolem?

africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy)

africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy) 123RF/PICSEL

Osobom z podwyższonym cholesterolem zaleca się picie herbaty - zarówno zielonej jak i czarnej africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy) 123RF/PICSEL

Można by pokusić się o stwierdzenie, że zielona herbata jest niczym eliksir działający wszechstronnie na organizm. Znana już od tysięcy lat, zawiera katechiny oraz inne związki, które mają właściwości antyoksydacyjne - działające przeciwstarzeniowo, a także obniżające poziom cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL. Dzięki przeprowadzonym badaniom (m.in. opisanych w 2011 r. w czasopiśmie "Journal of the American Dietetic Association") wiemy ponadto, że przeciwutleniacze znajdujące się w liściach zielonej herbaty wpływają na zmniejszenie poziomu LDL.