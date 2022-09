Spis treści: 01 Imbir - właściwości prozdrowotne

Imbir to przyprawa słynąca nie tylko z walorów smakowych, ale i prozdrowotnych. Znane jest jego pozytywne działanie przeciwbólowe, antynowotworowe czy łagodzące mdłości. Imbir jest ceniony przede wszystkim w medycynie chińskiej, tybetańskiej czy ajurwedyjskiej. Za jego niezwykły aromat i lecznicze właściwości odpowiadają gingerole, czyli naturalne olejki eteryczne. Oprócz tego imbir to idealny dodatek do herbaty, kawy, ciast, deserów czy potraw mięsnych.

Imbir - właściwości prozdrowotne

Imbir jest jedną z najzdrowszych przypraw na świecie. Lista jego zalet jest długa - wykazuje następujące właściwości:

przeciwbólowe,

przeciwmigrenowe,

przeciwreumatyczne,

antynowotworowe,

przeciwtrądzikowe,

przeciwwymiotne,

obniża wysokie ciśnienie,

podnosi odporność,

obniża poziom cukru we krwi,

zapobiega chorobom sercowo-naczyniowym.

Kto nie powinien jeść imbiru - przeciwwskazania

Imbir ma wiele właściwości mających dobry wpływ na nasze zdrowie. Niektóre osoby powinny jednak unikać tej ostrej przyprawy. Zawiera ona substancje, które mogą podrażniać błonę śluzową przewodu pokarmowego, dlatego nie jest wskazana dla pacjentów borykających się z refluksem żołądka, wrzodami żołądka i dwunastnicy.

Imbir nie jest również wskazany dla osób zmagających się ze zbyt niskim ciśnieniem tętniczym. Spowalnia również proces krzepnięcia krwi, dlatego też powinny go unikać osoby ciepiące na hemofilię. Z imbiru powinny również zrezygnować osoby przyjmujące na stałe leki przeciwzakrzepowe lub cierpiące na niedowagę.

Kto jeszcze nie powinien jeść imbiru?

dzieci do 12. roku życia - imbir może działać drażniąco na kubki smakowe dziecka i jego żołądek,

kobiety w zaawansowanej ciąży - w pierwszym trymestrze ciąży imbir może łagodzić poranne mdłości. Jednak w kolejnych miesiącach trzeba uważać z jego spożywaniem, ponieważ przyprawa może wywołać skurcze macicy, co zwiększa ryzyko poronienia czy przedwczesnego porodu,

osoby, które przyjmują niektóre leki - warto sprawdzić, czy przy zażywaniu niektórych leków możemy jeść imbir. To naturalna substancja, która rozrzedza krew, obniża ciśnienie i reguluje poziom cukru we krwi, dlatego spożywanie go w towarzystwie leków o podobnym działaniu zdecydowanie nie jest korzystne dla naszego zdrowia.

Czy można przedawkować imbir?

W kontekście spożywania imbiru warto również wziąć pod uwagę, że można go przedawkować. Dzienna dawka wynosi od 4 do 5 gramów, czyli nie więcej niż 1,5 łyżeczki. Podobnie jak wiele innych substancji, jego nadmierne spożycie może wywołać skutki uboczne. Oto one:

osłabienie organizmu,

ból brzucha,

wzdęcia,

zgaga,

kołatanie serca,

biegunka,

bóle i zawroty głowy.

