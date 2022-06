Stringi to wyjątkowo skąpe majtki, najczęściej noszone przez kobiety. Składają się z trójkątnego kawałka materiału oraz sznureczka. Więcej odsłaniają, niż zasłaniają, dlatego wiele osób uważa je za rodzaj bielizny egotycznej - zwłaszcza gdy przyozdobione są koronką.

Jednak stringi wcale nie muszą służyć uwodzeniu. Obecnie w sklepach nie brakuje także tego rodzaju majtek wykonanych z bawełny. Panie chętnie noszą je zwłaszcza latem, ponieważ ten rodzaj bielizny jest praktycznie niewidoczny pod dopasowanymi ubraniami, wykonanymi z cienkich tkanin.

Stringi na co dzień? To nie jest dobry pomysł

Niektóre kobiety uważają stringi za niezwykle praktyczne, a przy tym seksowne. To sprawia, że noszą je niemal codziennie. Ginekolodzy jednogłośnie odradzają częste wybieranie tego typu bielizny. Uważają bowiem, że charakterystyczny krój majtek może uszkadzać delikatne okolice intymne, a także powodować nawracające infekcje pochwy.

Cienki paseczek materiału, który podczas noszenia stringów znajduje się pomiędzy pośladkami, nie jest stabilny. Podczas poruszania się - chodzenia, wstawania i siadania - przesuwa się, jednocześnie ocierając odbyt i okolicę pochwy. To z kolei może powodować przenoszenie się bakterii z jednego miejsca na drugie. Wówczas żeńskie narządy płciowe narażone są na infekcje bakteryjne.

Zdjęcie Panie chętnie noszą je zwłaszcza latem, ponieważ ten rodzaj bielizny jest praktycznie niewidoczny pod dopasowanymi ubraniami / 123RF/PICSEL

Ponadto, na co dzień powinniśmy dbać o to, by bielizna, którą wybieramy, była przewiewna. Stringi często wykonane są z syntetycznego materiału, który nie przepuszcza powietrza. To kolejny czynnik, który sprawia, że ryzyko wystąpienia infekcji intymnych znacząco wzrasta.

Czym zastąpić stringi? Na co dzień zdecydowanie najlepiej jest nosić wygodne figi lub bokserki wykonane w przewiewnej bawełny. Jeśli zależy nam, aby bielizna nie odznaczała się pod ubraniem, możemy wybrać bezszwowe modele, których obecnie na rynku nie brakuje. Stringi zarezerwujmy natomiast na specjalne okazje.

W te dni nie zakładaj stringów. Ginekolodzy stanowczo to odradzają!

Eksperci odradzają noszenie stringów nastolatkom. Ich ciało wciąż się rozwija i rośnie, dlaczego niewygodna i ocierająca bielizna nie jest wskazana. Przeciwskazaniem do używania tego typu bielizny jest także trwający proces leczenia infekcji intymnej. Panie nie powinny nosić stringów także w czasie menstruacji, ponieważ wówczas organizm jest osłabiony, a narządy intymne potrzebują dodatkowej ochrony.

Warto poważnie zastanowić się nad wyborem stringów, jeśli wiemy, że w ciągu dnia czeka nas aktywność fizyczna - na przykład intensywny trening.

Zdjęcie Podrażnienie okolic intymnych może być spowodowane przez nieodpowiednią bieliznę / 123RF/PICSEL

