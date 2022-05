Kwiaty kasztanowca: Skarbnica składników odżywczych

W białych kwiatach kasztanowca znajdziemy saponiny, wśród których na szczególną uwagę zasługuje escyna - substancja o silnych właściwościach antyoksydacyjnych i ochronnych dla ścian naczyń krwionośnych.

W kwiatach kasztanowca - warto podkreślić to raz jeszcze - tylko w białych, są też flawonoidy, kumaryny, garbniki i kwasy fenolowe.

Taki zestaw składników aktywnych biologicznie sprawia, że ziele kasztanowca wykorzystuje nie tylko ziołolecznictwo, ale też przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny.

Zobacz również: Pięć maści, które warto mieć w apteczce

Reklama

Zdjęcie Maść z kasztanowca dostaniesz w każdej aptece. I to za grosze! / 123RF/PICSEL

Kwiaty kasztanowca dla usprawnienia metabolizmu

Zdrowie rozpoczyna się w brzuchu, a kłopoty trawienne są przyczyną i początkiem większości chorób. Zwłaszcza przed nadciągającym wielkimi krokami sezonem urlopowym, warto zaopatrzyć się w naturalne produkty, które pomogą przy kłopotach metabolicznych. Jednym z nich jest ziele kasztanowca.

Zawarte w białych kwiatach garbniki działają rozkurczowo na ściany przewodu pokarmowego. Mają też właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Są pomocne szczególnie przy skłonności do biegunek, potrafią je skutecznie zahamować. Szykujesz się do urlopu, ale wysoce prawdopodobna wizja sensacji jelitowych spędza ci sen z powiek? Wrzuć do walizki ziele kasztanowca. Smakuj życie, a antidotum na ewentualne sensacje trawienne miej zawsze pod ręką. Świeżo przygotowany napar z kwiatów kasztanowca może pomóc przy zatruciu pokarmowym i nadmierne pobudzonej perystaltyce jelitowej.

Zobacz również: Jak się pozbyć żylaków za pomocą maści z kasztanowca

Zdjęcie Substancje obecne w kasztanowcu wzmacniają naczynia krwionośne / 123RF/PICSEL

Kwiaty kasztanowca dla wzmocnienia naczyń krwionośnych

Preparaty na bazie kasztanowca mają stałe miejsce w łazienkach wielu kobiet. Są cenne szczególnie dla tych pań, które mają skórę naczynkową i skłonność do tzw. pajączków. Zawarta w białych płatkach kwiatów kasztanowca escyna hamuje destrukcyjne działanie enzymów na ścianki naczyń włosowatych. Kasztanowiec podbił serca kobiet. Preparaty na jego bazie - w tym kremy, toniki, maseczki i inne artykuły pielęgnacyjne - pomagają uelastycznić i uszczelnić delikatne ścianki naczynek, w tym również tych z większą skłonnością do rozszerzania.

Regularne picie naparów z kwiatów kasztanowca i stosowanie kosmetyków na bazie wyciągów z jego ziela wzmacnia odporność, elastyczność i jędrność skóry. Hamuje też procesy przedwczesnego starzenia, do których predysponuje skóra naczynkową.

Z uwagi na zawartość flawonoidów i kumaryn, preparaty na bazie ziela kasztanowca są dobrym wyborem w pielęgnacji skóry dojrzałej. Poprawiają jej napięcie i uelastyczniają, więc hamują naturalnie wpisane w upływ czasu wiotczenie skóry.

Zobacz również: Co zamiast Chorwacji? Trzy alternatywne kierunki na wakacje

Kwiaty kasztanowca wsparciem dla układu sercowo-naczyniowego

Zawarte w kwiatach kasztanowca escyna i flawonoidy mają korzystny wpływ na pracę serca i układu krwionośnego. Opóźniają procesy krzepnięcia krwi, rozrzedzają ją i zmniejszają lepkość, dzięki czemu usprawniają przepływ krwi, zmniejszają ryzyko zakrzepów wewnątrznaczyniowych, poprawiają krążenie obwodowe i ukrwienie wszystkich tkanek i narządów, w tym także skóry.

Wyciągi z kasztanowca są powszechnie wykorzystywane w leczeniu zakrzepów i zastojów żylnych, stanów zapalnych żył, hemoroidów i innych zaburzeń w obrębie ukrwienia tkanek.

Zdjęcie Napar z kasztanowca to sprawdzony sposób na mocne żyły / 123RF/PICSEL

Masz żylaki? Sięgnij po ziele kasztanowca!

Zawarta w zielu kasztanowca escyna hamuje stany zapalne, które uszkadzają ściany i śródbłonek naczyń krwionośnych, a także zwiększa napięcie ścian żylnych przy jednoczesnym ograniczaniu ich objętości. W efekcie zapobiega deformacji i rozciąganiu żył, czyli powstawaniu żylaków. Preparaty na bazie kasztanowca, zarówno te do stosowania miejscowego, jak i ogólnoustrojowe, zyskały uznanie wielu osób, których żyły mają skłonność do deformacji.