Suplementacja witamin i minerałów jest bardzo ważna. To właśnie dzięki nim nasz organizm może prawidłowo funkcjonować. Należy jednak pamiętać, że witaminy także można przedawkować. Wówczas możemy odczuwać szereg nieprzyjemnych objawów.

Witamina A. Dlaczego nasz organizm jej potrzebuje?

Witaminą A nazywamy potocznie grupę związków chemicznych, a konkretnie rozpuszczalne w tłuszczach retinoidy oraz niektóre karotenoidy. Związki te w dużym stopniu odpowiadają za prawidłową pracę organizmu. Przede wszystkim biorą udział w procesie widzenia.

Witamina A wpływa na prawidłowy rozwój komórek układu rozrodczego. Wspomaga prace układu immunologicznego, ponieważ pomaga zwalczać bakterie i wirusy. Odpowiada także za kondycję skóry, włosów i paznokci.

Witamina A znajduje się w produktach pochodzenie zwierzęcego, między innymi w podrobach (szczególnie w wątróbce wołowej). Jej źródłem są także:

jajka,

sery dojrzewające,

mleko,

masło,

ryby (śledź, łosoś, tuńczyk).

Witamina A występuje również w warzywach i owocach. Między innymi w:

marchewce,

szpinaku,

jarmużu,

dyni,

brokułach,

batatach,

morelach,

brzoskwiniach.

Zdjęcie Gdzie znajdziemy witaminę A? / 123RF/PICSEL

Objawy przedawkowania witaminy A. Na co zwrócić uwagę?

Suplementacja witaminy A jest wskazana w przypadku jej niedoboru. Należy jednak pamiętać, że w nadmiernych ilościach ten związek jest toksyczny i może szkodzić. Eksperci zalecają, by kobiety dziennie przyjmowały maksymalnie 700 mikrogramów witaminy A. Dopuszczalna dzienna dawka mężczyzn to około 900 mikrogramów. Co, jeśli przekroczymy wskazane porcje? Wówczas możemy zauważyć szereg nieprzyjemnych dolegliwości, takich jak:

zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunki, wymioty),

zmiana zabarwienia skóry na pomarańczowy lub żółty,

świąd i drażliwość skóry,

bóle głowy, migreny,

światłowstręt,

drgawki,

łamliwość paznokci,

wypadanie włosów,

powiększenie wątroby i zaburzenie jej pracy,

powiększenie śledziony i zaburzenie jej pracy.

Zdjęcie Wypadanie włosów to jeden z objawów przedawkowania witaminy A / 123RF/PICSEL

