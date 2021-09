Lubczyk: Przyprawa dla zdrowia i przyjemności

Zdrowie

Nagminnie mylony z nacią selera lub pietruszki, lubczyk jest niezwykle wartościowym zielem, które bez kłopotu wyhodujesz na balkonie, tarasie czy w przydomowym ogródku. Ale to dopiero wiosną. Teraz warto poznać smak i aromat zielonych liści lubczyku, które obrodziły w tym roku wyjątkowo obficie. Inaczej smakuje świeży, inaczej suszony. Cenne właściwości lecznicze ma też korzeń lubczyku. Z czym łączyć lubczyk i co, poza smakiem, zyskamy jedząc go?

Zdjęcie Lubczyk to zioło nie tylko smaczne i aromatyczne, ale też niezwykle zdrowe / 123RF/PICSEL