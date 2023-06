Ludzie nadal popełniają te błędy. W ten sposób tylko sobie zaszkodzisz

Zdrowie

Nieprzyjemna dolegliwość, którą bez wątpienia jest zatrzymywanie wody w organizmie, dotyka bardzo wiele osób, ale w zdecydowanej większości występuje ona u kobiet. Przez lata narosło wiele mitów na temat tego, co przyczynia się do powstawania zaburzenia, dlatego warto bliżej przyjrzeć się problemowi i ostatecznie rozstrzygnąć, co jest, a co nie jest prawdą, kiedy mowa o zatrzymywaniu wody w organizmie.

Zdjęcie Zatrzymywanie się wody w ogranizmie znacząco wpływa na nasze samopoczucie i wygląd / 123RF/PICSEL