Masz jeden z tych typów brzucha? Wiemy, co powinnaś usunąć z diety

Skąd bierze się duży brzuch?

Grubość brzucha w wielu przypadkach wynika z prowadzonego trybu życia. Nadmiar tkanki tłuszczowej na brzuchu i kształt brzucha może zależeć m.in. od stosowanej diety, poziomu hormonów i ilości stresu, z którym się borykamy.

W medycynie mowa jest o różnych typach brzucha, ale wśród nich najpopularniejszymi są:

Brzuch typu gruszka - nie należy do otyłości brzusznej, lecz jest wynikiem otyłości pośladkowo-udowej. W tym przypadku tkanka tłuszczowa gromadzi się głównie na udach i pośladkach, ale występować również w dolnych partiach brzucha.

Brzuch typu gruszka spotykany jest częściej u kobiet niż u mężczyzn i jest wynikiem produkowanego naturalne estrogenu. Ponadto taki brzuch może być spowodowany przyjmowaniem syntetycznych hormonów.

Zdjęcie Starając się o lepszą sylwetkę i mniejszy brzuch powinniśmy pamiętać o odpowiednim wysypianiu się / 123RF/PICSEL

Brzuch alkoholowy jest wynikiem nadmiernego spożywania alkoholu. Wiele osób cierpi na alkoholowe stłuszczenie wątroby, co w największym skrócie polega na odkładaniu się tłuszczu w komórkach wątroby. A to z kolei może również powodować odkładanie się tkanki tłuszczowej w dolnych partiach brzucha.

Brzuch zestresowany - w głównej mierze jest pokłosiem produkowania przez organizm kortyzolu, czyli hormonu stresu. Długotrwały stres może wpływać na odkładanie się tkanki tłuszczowej w ciele, w tym głównie na brzuchu.

Zdjęcie Tkanka tłuszczowa na brzuchu to zmora wielu osób / 123RF/PICSEL

Ponadto możemy mieć także do czynienia ze zjawiskiem "zajadania stresu". Przyjmowanie posiłków wysokokalorycznych powoduje wytwarzanie substancji opioidowych, które wpływają na poprawę nastoju. Może to jednak prowadzić do uzależnienia od opioidów, a zatem również do niekontrolowanego spożywania zbyt dużych ilości jedzenia, które w formie tkanki tłuszczowej odkłada się w brzuchu.

Brzuch wzdęty - jest wynikiem nieodpowiedniej diety. Jeśli przyjmujemy zbyt dużo cukru, zbyt mało błonnika pokarmowego, niewystarczająco nawadniamy organizm, a ponadto odżywiamy się głównie produktami przetworzonymi, to wówczas powstają gazy, które odpowiedzialne są za wzdęcie brzucha.

Zdjęcie Zrzucanie zbędnych kilogramów to długotrwały proces, który wymaga odpowiedniego odżywiania / 123RF/PICSEL

Jak pozbyć się zbyt dużego brzucha?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, co i jak jemy. Odpowiednio zbilansowana dieta może w dużym stopniu pomóc nam w pozbyciu się "oponki". Pamiętajmy, że liczba spożywanych kalorii nie powinna przekraczać naszego podstawowego zapotrzebowania kalorycznego. Każda nadwyżka kaloryczna może skutkować odkładaniem się tkanki tłuszczowej na brzuchu.

Przystępując do procesu zmniejszania brzucha, powinniśmy postawić na produkty wysokobiałkowe. Najlepszym wyborem będzie m.in. chude mięso, chudy nabiał, jaja, ryby. Unikajmy białego pieczywa, makaronów, napojów gazowanych i soków z dużą ilością cukru.

Zdjęcie Regularna aktywność fizyczna pomoże w pozbyciu się zbyt dużego brzucha / 123RF/PICSEL

W walce z dużym brzuchem należy także zadbać o regularną aktywność fizyczną. Doskonałym sposobem na schudnięcie jest trening aerobowy i ćwiczenia siłowe.

Starając się o lepszą sylwetkę i mniejszy brzuch powinniśmy pamiętać o odpowiednim wysypianiu się. Zbyt mała liczba przespanych godzin może zniweczyć nasz cały trud i wysiłek. Wygospodarujmy czas na spacery, dzięki którym będziemy mogli się wyciszyć i zrelaksować.