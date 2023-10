Oszukaj wewnętrznego lenia

Powodów, dla których trudno nam ruszyć się z kanapy jest wiele od zwykłego lenistwa, przez niechęć do wysiłku fizycznego, po brak motywacji. Nie jest też tajemnicą, że im jesteśmy bardziej otyli, tym trudniej przychodzą nam ćwiczenia. Dlatego aktywność fizyczną warto zacząć od zajęć, które nie kojarzą się nam z męczącymi, żmudnymi ćwiczeniami, a raczej z przyjemnością czy formami spędzania wolnego czasu. Niemożliwe? Oto 5 przykładów, które stanowią odpowiedź na pytanie: jak schudnąć bez ćwiczeń?



Taniec, czyli bawisz się i chudniesz

Taniec to jedna z form spalania tłuszczu i budowania kondycji, która na pierwszy rzut oka nie ma nic wspólnego z ćwiczeniami na siłowni. Nie musisz monotonnie powtarzać tych samych ruchów, możesz po prostu wyrażać siebie w rytm muzyki, wykonując dowolne kroki i figury - po prostu dobrze się bawiąc. Hulać niczym rusałka po lesie możesz samodzielnie, w grupie znajomych czy z partnerem. Możesz postawić na freestyle, albo udać się na kurs tańca czy skorzystać z jednej z wielu aplikacji oferujących naukę ruchów i kroków tańców nowoczesnych.

Pływanie, czyli prawo Archimedesa w grze

Prawo Archimedesa mówi, że na ciało zanurzone w płynie działa siła wyporu równa ciężarowi wypartego płynu. Co z tego wynika? Siła wyporu działa przeciwnie do siły przyciągania ziemskiego, dlatego w wodzie czujemy się lżejsi. To jeden z powodów, dla których pływanie może być świetną alternatywą dla treningu na siłowni, szczególnie dla osób otyłych, którym tusza przeszkadza w ćwiczeniach. Pływanie angażuje różne partie mięśni, na przykład pływając żabką, jednocześnie nadajemy łady zarys mięśniom ramion, klatki piersiowej, ud i pośladków - zrzucamy też zbędne kilogramy.

Jazda na rowerze, czyli oszczędzaj na biletach miesięcznych i chudnij

Zdjęcie Pływanie, spacery, jazda na rowerze - dzięki nim szybko zgubisz zbędne kilogramy / 123RF/PICSEL

Jak schudnąć bez ćwiczeń? Jazda na rowerze może się okazać właściwą odpowiedzią. Pomoże zrzucić zbędne kilogramy bez godzin spędzonych w siłowni. Pedałując, pracujemy nad mięśniami łydek i nóg. Jeśli wybierzemy sportowy rower, gdzie sylwetka podczas jazdy jest pochylona, to zmuszamy do pracy także mięśnie pośladków, brzucha i grzbietu. Kolarstwo to alternatywa dla osób, które odczuwają nudę podczas ćwiczeń na siłowni czy bieżni. Jeśli uczynimy z roweru codzienny środek transportu, to przemieszczając się z punktu A do punktu B, będziemy jednocześnie pracować nad swoją sylwetką i zaoszczędzimy na bilecie miesięcznym. Zaletą roweru jest też możliwość zwiedzania bliskiej i dalszej okolicy, co z pewnością przemówi do miłośników wycieczek krajoznawczych.



NEAT, czyli chudnij przy sprzątaniu

NEAT to skrót od angielskich słów: non-exercise activity thermogenesis, który tłumaczony jest jako spontaniczna aktywność fizyczna. Mowa tutaj o czynnościach, niezwiązanych z treningiem, na które nasz organizm zużywa energię. Według założeń NEAT wystarczy świadomiej wykonywać codzienne czynności, aby bez ćwiczeń spalać zbędne kilogramy. Przykład? W galerii handlowej zamiast schodów ruchomych wybieramy zwykłe. Wysiadamy jeden przystanek wcześniej z autobusu, by chodząc spalać więcej tłuszczu. Celowo kładziemy pilot przy samym telewizorze, by zmusić się do wstawania za każdym razem, gdy chcemy zmienić kanał. Sprzątasz mieszkanie raz w tygodniu? Może dla zrzucenia zbędnych kilogramów warto robić to częściej? NEAT to najprostsza odpowiedź na pytanie: jak schudnąć bez ćwiczeń.



Zdjęcie Sprzątanie to także sposób na spalanie tłuszczyku / © Panthermedia

Chodzenie, czyli wyprawa do sklepu na rzecz gubienia kilogramów

Chodzenie to dobra aktywność fizyczna szczególnie dla początkujących. Spacery, szczególnie po lesie, są niebywale relaksujące i bardzo dobrze wpływają na naszą kondycję psychiczną (pisaliśmy o tym w artykule " Japończycy podali szczegóły magicznej terapii. Działa zbawiennie na ciało i umysł "). Ich dodatkową zaletą jest mniejsze obciążanie stawów niż bieg, co ważne jest w przypadku osób z dużą otyłością. Jednak spacerowanie samo w sobie, choć dobre dla naszego organizmu (a z pewnością lepsze niż siedzenie na kanapie) nie przyniesie spektakularnych efektów, co innego, jeśli postanowimy sobie, że będziemy chodzić najszybciej, jak potrafimy. Szybki marsz w drodze do sklepu, na przystanek autobusowy, czy przy każdej innej okazji - to sposób na walkę z kilogramami.