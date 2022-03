Dlaczego sen jest ważny?

Sen jest istotną kwestią. Odpowiada on m.in. za liczne procesy fizjologiczne wpływające na równowagę metaboliczną, odporność i pracę układu nerwowego. Poza tym odgrywa ważną rolę w regeneracji organizmu, wyrównuje rytm serca i ciśnienie.

Osoby mające problemy ze snem borykają się również z dekoncentracją, brakiem skupienia i problemami związanymi z pamięcią. Niewysypianie się jest równoznaczne ze zmęczeniem i brakiem energii. Niedobór snu może również negatywnie wpływać na równowagę psychiczną i powodować zaburzenia nastroju, a nawet doprowadzić do problemów zdrowotnych.

To, ile potrzebujemy snu, jest uzależnione od wieku, stanu zdrowia, aktywności fizycznej i stylu życia. Uznaje się, że jest to mniej więcej 7-8 godzin. Wiele osób ma trudności z zasypianiem, czyli zaburzenie snu, które negatywnie wpływa na codzienne funkcjonowanie. Jest jednak na to domowy sposób.

Sposób na szybkie zasypianie. Metoda 4-7-8

Mając problem z zasypianiem, warto wypróbować metodę opracowaną przez doktora Andrew Weila z Uniwersytetu Harvarda. Ma ona na celu uspokojenie ciała i umysłu oraz wywołanie uczucia senności. Pomaga również się uspokoić i rozluźnić w sytuacjach stresowych. Zakłada ona zaśnięcie w minutę.

Wystarczy położyć się do łóżka, zamknąć oczy i skupić się na oddychaniu. Początkowo należy wydychać powietrze przez usta, a następnie wdychać powietrze nosem przez cztery sekundy. Kolejny krok to wstrzymanie oddechu przez siedem sekund. Po tym czasie należy przez osiem sekund wydychać powietrze. Całość należy powtórzyć cztery razy.

Warto pamiętać, że czubek języka podczas wdychania i wydychania powietrza powinien znajdować się tuż za zębami i dotykać podniebienia.

