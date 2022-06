Masz wysoki cukier, a kochasz ziemniaki? Jedz je na zimno

Spis treści: 01 Wysoki indeks glikemiczny ziemniaków

02 Forma spożycia ziemniaków w przypadku glukozy

Ziemniaki są nie tylko doskonałym uzupełnieniem całej gamy polskich dań, lecz także stanowią cenne źródło witaminy C oraz witamin z grupy B. Co ważne, ma też bardzo mało kalorii - w 100 g jest ich około 60-70. Z drugiej zaś strony mają też wysoki indeks glikemiczny 95, który oznacza, że po spożyciu ich 50 g, poziom glukozy może wzrosnąć aż o 95 proc. Badania wykazały, że duże spożycie tych warzyw może prowadzić do glikemii poposiłkowej oraz do zaburzeń pracy komórek beta trzustki, co zwiększa ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2.

Dlaczego ziemniaki mają tak wysoki IG? Ponieważ głównym węglowodanem złożonym, z którego składają się ziemniaki, jest skrobia stanowiąca 25 proc. Składa się ona łańcucha cząsteczek glukozy - im jest dłuższy, tym gorzej radzi sobie z nim nasz organizm. Pamiętajmy również o tym, że duża ilość spożytej skrobi wiąże się z ryzykiem przeładowania organizmu glukozą. Jest jednak dobra wiadomość - cukrzycy nie muszą całkowicie rezygnować z jedzenia ziemniaków.

Cukrzycy od czasu do czasu mogą pozwolić sobie na wprowadzenie do diety ziemniaków. Należy jednak pamiętać, że powinno to zdarzać się sporadycznie. Cenną informacją jest to, że istnieją sposoby na obniżenie indeksu glikemicznego ziemniaka.

Jednym z nich jest jedzenie ich na zimno. W tej formie w ziemniakach wytworzy się w nich skrobia oporna, której nasz organizm nie jest w stanie jej strawić. Co ważne, ten rodzaj skrobi zachowuje się w naszym organizmie niemal tak samo, jak błonnik - spowalnia ona wzrost poziomu cukru we krwi po posiłku.

Przy wysokim poziomie cukru we krwi i miłości do ziemniaków warto zatem poeksperymentować i sięgnąć po to warzywo w nieco innej, zdrowszej dla organizmu cukrzyka formie.

Zdjęcie Cukrzycy nie muszą zupełnie rezygnować z jedzenia ziemniaków / 123RF/PICSEL