Młoda kapusta: Wartości odżywcze

Młoda kapusta to po prostu biała kapusta z wczesnego zbioru. Zawiera wszystkie kluczowe dla zdrowia witaminy, w tym silne przeciwutleniacze, jak witamina C, A i E, a także witaminę K i szereg witamin z grupy B. Jest źródłem wapnia, magnezu, potasu, żelaza, manganu, fosforu i miedzi. Jest relatywnie tanim produktem, który z powodzeniem można wpisać na listę najcenniejszych odżywczo. Niecodzienny pakiet substancji aktywnych biologicznie daje młodej kapuście właściwości antybakteryjne i antywirusowe. Warto mieć ją pod ręką na wypadek infekcji.

Jak wybrać najlepszą młodą kapustę?

Młode warzywa są najsmaczniejsze. Nie inaczej jest w przypadku kapusty. Przy wyborze warto zwrócić uwagę na kondycję liści, powinny ciasno do siebie przylegać. Zewnętrzne nie mogą być ani zwiędnięte, ani przymrożone. Jeśli takie są, oznacza to, że kapustę transportowano w złych warunkach albo jest już stara. Przed zakupem dobrze zważyć kapustę w rękach. Ma być - adekwatnie do rozmiaru - ciężka. Taka będzie soczysta i najsmaczniejsza.

Kapusta dla pięknej sylwetki

Kapusta jest niskokaloryczna, usprawnia pasaż jelitowy i sprzyja redukcji masy ciała, o ile nie podajemy jej w tłustej i mięsnej oprawie. W 100 gramach warzywa jest zaledwie 30 kcal, ale pływająca w majonezie, na przykład w popularnej sałatce, zwiększa kaloryczność aż trzykrotne. Gdy podajemy ją z mięsem, na przykład w bigosie, to drugie wyraźnie zwiększa kaloryczność dania. 150 gramów bigosu z mięsem to blisko 200 kcal, podczas gdy talerz kapuśniaku daje zaledwie 50 kcal. Wszystko zależy od dodatków. Im mniej tłuszczu i mięsa, tym skuteczniejsze działanie odchudzające kapusty.

Młoda kapusta w diecie cukrzycowej

Przyzwyczajeni do ciągłych zakazów diabetycy mogą odetchnąć z ulgą. Młoda kapusta ma wysoką wartość odżywczą, znaczne dawki błonnika i niski indeks glikemiczny (IG = 15). To czyni ją produktem wręcz idealnym w diecie cukrzycowej.

Zdjęcie Kapusta to idealne warzywo dla cukrzyków / 123RF/PICSEL

Młoda kapusta dla metabolizmu

Dzięki zawartości witaminy K, młoda kapusta ma dobroczynny wpływ na śluzówki układu pokarmowego. Świeży sok młodej kapusty to doskonałe antidotum na stany zapalne śluzówek i profilaktyka wrzodów. Nie zachwyca smakiem, dlatego warto połączyć go z sokiem z młodej marchwi.

Regularnie spożywana, młoda kapusta pomaga uporać się ze zgagą, zaparciami i leniwym metabolizmem. Działa odkwaszająco i odtruwająco. Nie bez znaczenia jest tu wysoka zawartość błonnika. Włączona do diety wspiera metabolizm i detoksykacyjne funkcje wątroby. Bywa ciężkostrawna, dlatego warto jeść ją regularnie i w małych porcjach.

Surówka na bazie młodej kapusty

Warzywo dają wiele możliwości. Na bazie młodej kapusty warto zrobić surówkę do obiadu, najlepiej bez majonezu, ewentualnie z łyżką tłoczonego na zimo oleju rzepakowego. Smakowo młoda kapusta doskonale komponuje się z pomidorami albo młodą marchwią i ogórkami kiszonymi.

Inne zastosowania młodej kapusty

Leczniczo i profilaktycznie warto wypić sok z młodej kapusty, najlepiej z dodatkiem marchwi lub pomidorów.

Młoda kapusta nadaje się również do zapiekania. Świetnie smakuje w połączeniu z pieczonymi pomidorami. Dobrym pomysłem na lekki letni obiad jest kapuśniak z młodej kapusty albo bigos, niekoniecznie z dodatkiem mięsnym. Choć i ten znajdzie rzeszę fanów.

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że z połączenia kapusty z mięsem nie może powstać lekkostrawne danie. Mięsny bigos nie jest przysmakiem dla osób z delikatnym przewodem pokarmowym. Nie powinien być też podawany na kolację.

Zdjęcie Młoda kapusta jest niskokaloryczna, ale zaspokaja głód na długo / 123RF/PICSEL

Jak gotować młodą kapustę?

Najsmaczniejsza będzie przygotowana zgodnie ze staropolską recepturą: drobno poszatkowaną wrzucamy do garnka i zalewamy wrzątkiem. Dodajemy kilka ziaren ziela angielskiego i kilka listków laurowych. Gotujemy na małym ogniu, bez przykrycia.

Żeby uniknąć sensacji metabolicznych do dań na bazie kapusty warto dodać trochę kminku, majeranku lub kopru włoskiego.

Młoda kapusta: Przeciwwskazania

Zdjęcie Osoby cierpiące na niedoczynność tarczycy powinny unikać kapusty / 123RF/PICSEL

Kapusta zawiera substancje wolotwórcze, czyli te, które utrudniają wchłanianie jodu z pożywienia. Nie powinna być spożywana przy niedoczynności tarczycy i chorobie Hashimoto. Przy innych zaburzeniach pracy tarczycy spożycie młodej kapusty powinno być ograniczone.