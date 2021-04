​Neurolodzy namawiają do wchodzenia po schodach, bo to najlepsze ćwiczenie dla mózgu

Choć każda aktywność fizyczna, zwłaszcza regularna, poprawia naszą kondycję, neurolodzy szczególnie namawiają do wchodzenia po schodach. Dlaczego? To akurat ćwiczenie sprzyja powstawaniu nowych komórek nerwowych w mózgu.

Zdjęcie Wchodzenie po schodach to doskonałe ćwiczenie aerobowe, ponieważ zwiększa tętno. Pozytywnie wpływa też na mózg / 123RF/PICSEL

Neurolodzy Dean Sherzai i Ayesha Sherzai bez wahania zachęcają do wchodzenia po schodach. Z ich badań wynika bowiem, że pomaga to w tworzeniu się nowych neuronów w hipokampie - czyli części mózgu związanej z pamięcią, uczeniem się i emocjami.

Dean Sherzai wyjaśnia, że wchodzenie po schodach to doskonałe ćwiczenie aerobowe, ponieważ zwiększa tętno. A to oznacza, że więcej tlenu dociera do ciała i mózgu. Poza tym ten typ aktywności szybko wzmacnia nogi. Co mają wspólnego nasze mocne nogi ze zdrowiem mózgu? Okazuje się, że bardzo wiele.

Neurolog odnosi się do badania przeprowadzonego przez naukowców z Universita degli Studi di Milano we Włoszech, opublikowanego w 2018 roku na łamach "Frontiers in Neuroscience". Wykazało ono, że używanie nóg, szczególnie podczas ćwiczeń obciążeniowych, wysyła do mózgu sygnały niezbędne do produkcji zdrowych komórek nerwowych, niezbędnych dla mózgu i układu nerwowego. Ograniczenie ćwiczeń utrudnia organizmowi wytwarzanie nowych komórek nerwowych.

Inne badanie z 2015 roku wykazało, że spośród 324 zdrowych starszych kobiet, te o silniejszych mięśniach nóg, po 10 latach wykazywały mniej zmian w mózgu związanych z osłabianiem się mocy poznawczych mózgu. "Można powiedzieć, że im mocniejsze nogi, tym mocniejszy mózg" - dodaje Ayesha Sherzai.

Jaka jest zalecana długość trwania takiego treningu? Najlepszym wskaźnikiem będzie nasze zmęczenie, jeśli nasze tętno wyraźnie się podniosło, brakuje nam tchu i wylewamy z siebie siódme poty, to moment, w którym można uznać trening za udany, a na pewno korzystny dla naszego mózgu. Zatem jeśli ktoś jeszcze miał dylemat winda czy schody, neurolodzy rozwiewają te wątpliwości.