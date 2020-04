Wyrzucasz skorupki jajek? Popełniasz spory błąd! Po poddaniu odpowiedniej obróbce można je... zjeść. A wszystko to z wielką korzyścią dla zdrowia.

Zdjęcie Ze skorupek jajek można zrobić tani i wartościowy suplement wapnia /123RF/PICSEL

Skorupka jajka zawiera ogromne ilości wapnia - badania wykazały, że najlepiej przyswajalnego przez organizm człowieka. Po wyprażeniu i zmieleniu może być ona wykorzystana jako tani i doskonały suplement wapnia.

Jak go przygotować? Zalej skorupki wrzątkiem i gotuj przez 10 minut. Następnie odcedź i rozłóż na blaszce do pieczenia. Kiedy wyschną, wstaw na 10 minut do piekarnika rozgrzanego do 100 st. C. Na koniec zmiel skorupki w młynku do kawy lub utrzyj w moździerzu.

Łyżeczka otrzymanego w ten sposób proszku zawiera od 800 do 1000 mg wapnia. Możesz go dodawać do zup, sałatek, koktajli, a nawet kawy. To świetna profilaktyka osteoporozy!