Niekwestionowana królowa jesieni i obowiązkowy atrybut Halloween. Co warto wiedzieć o dyni?

Zdrowie

Dołącz do nas:

Biała i czarna, zielona i żółta, w plamy i w paski, okrągła, podłużna. Swoje waży. Często więcej niż zakładamy. Pół tony? Dla niej to żaden problem. Ona umie przybierać na wadze. Rozebrana, daje się zamrozić. Jeśli ma ogonek, a przy opukiwaniu wydaje głuchy odgłos, to znak, że to jej najlepszy czas. Dynia.

Zdjęcie Nie tylko całe dynie można wykorzystać do zabawy / 123RF/PICSEL