Postanowienia noworoczne to dla wielu z nas pewnego rodzaju rytuał. Po podsumowaniu starego roku przychodzi czas na stawianie sobie celów na ten nadchodzący. Bardzo często dotyczą poprawy ogólnej kondycji i zadbania o lepsze samopoczucie. W tych aspektach niewątpliwie pomóc może całkowite odstawienie alkoholu. Jakie korzyści płyną z abstynencji?

Poprawa jakości snu

Dla tych, którzy chcą zadbać o swoją ogólną kondycję, niezwykle ważne jest zadbanie o regularny sen, który odpowiednio zregeneruje organizm. Nie można poddać wątpliwości faktu, że alkohol nie wpływa pozytywnie na jakość snu. Dlaczego tak się dzieje? Alkohol powoduje spłycenie snu. Substancja, która pojawia się w organizmie na skutek metabolizowania alkoholu - aldehyd octowy - działa zakłócająco na sen. Dodatkowo, organizm zamiast zużywać energię na regenerację, wykorzystuje ją na metabolizowanie alkoholu. I chociaż lampka wina przed snem dla wielu jawi się jako pomoc w zaśnięciu - stajemy się bowiem bardziej ospali - nie wpłynie pozytywnie na jakość snu.



Lepsza kondycja psychiczna

Choć alkohol na pozór działa rozluźniająco i dla niektórych jest szybkim sposobem na odstresowanie się, jest to rozwiązanie krótkotrwałe, które w efekcie może przysporzyć więcej szkody, niżeli pożytku. Długotrwałe spożywanie alkoholu może przyczynić się do wystąpienia zaburzeń depresyjno-lękowych. Charakterystyczne dla częstego spożycia alkoholu jest również uczucie niepokoju, które może wystąpić dzień po libacji. Dodatkowo, wpływ alkoholu na zdrowie psychiczne wyraża się również jego właściwościami uzależniającymi.

Etanol przyspiesza również proces otępienia. Rezygnacja z alkoholu może być zatem koniecznym rozwiązaniem dla tych, którzy na co dzień odczuwają silny lęk, wahania nastroju oraz ogólne uczucie niepokoju. Częste spożywanie alkoholu pogłębia stres u tych, którzy odczuwają go regularnie - rezygnacja z napojów alkoholowych może okazać się zatem słusznym remedium. Całkowita rezygnacja z alkoholu niewątpliwie wpływa korzystnie na dobre samopoczucie i poprawę kondycji psychicznej.



Wzmocnienie odporności

Naukowcy oraz częściej zwracają uwagę na destrukcyjny wpływ alkoholu na system immunologiczny. Jednym z najbardziej niepokojących skutków spożycia alkoholu jest odwodnienie. Wiąże się z nim wypłukanie z organizmu protein niezbędnych do walki z patogenami. Takie obniżenie odporności po wypiciu alkoholu może trwać nawet 24 godziny. W tym czasie jesteśmy bardziej narażeni na zarażenie się infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi. Zwłaszcza w okresie zwiększonej zachorowalności warto zrezygnować ze spożywania alkoholu, by organizm był silniejszy i mógł walczyć z infekcjami.



Koniec z kacem

Każdy, kto choć raz w życiu miał kaca, wie, jak przykrym jest on doświadczeniem. To efektem obecności w organizmie aldehydu octowego, który powstaje w wyniku rozkładu spożytych procentów. Dla organizmu jest to związek toksyczny. Wiele "ofiar" mocno zakrapianej imprezy szuka następnego dnia remedium, które zniweluje objawy kaca: ból głowy, uczucie suchości i ogólną niemoc. Choć niektóre sposoby faktycznie łagodzą przykre objawy spożywania alkoholu, nie ma środka, który wymazałby z naszego organizmu fakt spożycia "procentów". I choć zabrzmi to trywialnie, najlepszym sposobem na kaca jest radykalne zapobieganie, w tym przypadku - całkowita rezygnacja ze spożywania alkoholu.



Aż 95 proc. dorosłych Polaków pije alkohol. Choć statystyki te nie zachęcają do odważnego odmawiania kolejnego kieliszka wódki lub tym bardziej całkowitej abstynencji, to jako społeczeństwo posuwamy się do przodu w kwestii wyrozumiałości dla rezygnacji z alkoholu. Coraz więcej osób głośno mówi o swoim uzależnieniu i jego leczeniu. Nie jest to powód do wstydu, a często może być to wręcz zachęta dla innych, by w odpowiednim momencie zadbać o swoje zdrowie i zostać abstynentem. Jak widać, korzyści płynących z odstawienia alkoholu jest całkiem sporo.

