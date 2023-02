Nigdy nie jedz takiej pietruszki. Niszczy macicę, nerki i wątrobę. Uważaj przy zakrzepicy!

Pietruszka - właściwości zdrowotne

Pietruszka zaliczana jest do tzw. superfoods, czyli żywności, która zawiera wiele cennych i wartościowych składników odżywczych. Jest bogatym źródłem witamin A, B,C, E oraz K, a także zawiera minerały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu w tym potas, wapń, żelazo, magnez i kwas foliowy. Pietruszka jest niskokaloryczna i ma wiele właściwości leczniczych. Zarówno korzeń, jak i natka pomagają na różnego rodzaju schorzenia i problemy zdrowotne, w tym:

nadciśnienie,

zapalenie trzustki,

problemy trawienne,

przeziębienie,

problemy układu moczowego,

wzdęcia i bóle brzucha,

przewlekłe choroby wątroby.

Zawarty w pietruszce potas skutecznie obniża ciśnienie krwi, a także poprawia koncentrację. Z kolei liczne antyoksydanty wzmacniają naczynia krwionośne, spowalniają proces starzenia komórek i działają przeciwzapalnie. Zawarta w liściach pietruszki witamina A poprawia wygląd skóry, a także korzystnie wpływa na wzrok. Duża ilość witaminy C wspiera układ odpornościowy człowieka, a regularne jej spożywanie zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory.



Kiedy pietruszka może być niebezpieczna dla zdrowia?

Jak to możliwe, że warzywo zaliczane do superfoods trafiło na niechlubne pierwsze miejsce tegorocznego rankingu najniebezpieczniejszych roślin świata? Botanicy z Botanische Sondergarten Wandsbek tłumaczą, że to za sprawą olejku pietruszkowego. Pietruszka to roślina dwuletnia, która dopiero w drugim roku po kwitnieniu może być niebezpieczna dla zdrowia. Roślina zaczyna wtedy wytwarzać nasiona, które zawierają olejek pietruszkowy. Znajduje się w nim duże stężenie apiolu. Ta niebezpieczna substancja silnie oddziałuje na mięśnie gładkie pęcherza moczowego, jelit i macicy.

Zbyt wysoka dawka apiolu może prowadzić do uszkodzenia nerek i wątroby. Dodatkowo w nasionach pietruszki znajduje się mirystycyna, czyli substancja psychoaktywna, która w większych dawkach może powodować halucynacje.

Pietruszka przeciwwskazania

Pietruszki nie powinny spożywać przede wszystkim kobiety w ciąży. Przed laty olejek pietruszkowy wykorzystywany był jako środek poronny. Zawarty w nim apiol ma działanie podrażniające ścianki macicy. Spożycie nadmiernej ilości może spowodować krwawienie z dróg rodnych.

Wiele osób zastanawia się, czy pietruszka jest dobra na nerki? Niestety osoby z chorobami nerek oraz hiperkaliemią (nadmiarem potasu we krwi) powinny unikać spożywania tego warzywa. Pietruszka zawiera spore ilości kwasu szczawiowego, który podnosi ryzyko powstawania kamieni nerkowych.

Również osoby chore na zakrzepicę muszą uważać na to warzywo. Natka pietruszki zawiera duże ilości witaminy K, która może osłabiać działanie niektórych leków, zwłaszcza tych przeciwzakrzepowych. Pietruszki nie powinny spożywać osoby uczulone na tę roślinę.