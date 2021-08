"Nocny pył" pomaga na bezsenność. Wystarczy łyżeczka pod język!

Brak snu może być katastrofalny dla naszego zdrowia. Długotrwała bezsenność zaburza funkcjonowanie poznawcze następnego dzień, powodując, że jesteśmy nieprzytomni - w takim stanie zdecydowanie nie powinniśmy na przykład prowadzić pojazdów. Bezsenność może nawet zwiększyć ryzyko zachorowania na raka i osłabić układ odpornościowy.

W pierwszej kolejności powinniśmy skonsultować się z lekarzem, zrobić komplet badań - bezsenność często występuje przy innych chorobach jako objaw. Warto również przyjrzeć się swojemu obciążeniu psychicznemu - bezsenność często wynika z problemów emocjonalnych i dużego stresu na co dzień.

Reklama

"Nocny pył" na bezsenność?

"Nocny pył", zwany także "śpiącym pyłem", podbija serca ludzi zmagających się z bezsennością. Wystarczy dokładnie wymieszać 2 łyżki różowej soli himalajskiej, 2 łyżki brązowego cukru oraz 5 łyżek miodu, a łyżeczkę takiej mieszanki przed snem umieścić pod językiem.

Zdjęcie Jakość snu wpływa na to, jak będziemy czuć się za dnia / 123RF/PICSEL

Skąd biorą się dobroczynne właściwości takiej mieszanki? Zwiększa ona poziom serotoniny w organizmie, jednocześnie zmniejszając poziom hormonu stresu znanego jako kortyzol. Rezultatem jest głęboki sen, który sprawia, że rano czujesz się dobrze wypoczęty.

Zbawienne właściwości miodu i soli

Uważa się, że miód jest lekarstwem stosowanym od tysięcy lat do poprawy jakości snu. Zawiera tryptofan - aminokwas, który wytwarza serotoninę, a to dzięki niej jesteśmy w stanie się relaksować. W nocnej ciemności serotonina zamienia się w melatoninę, odpowiedzialnej za relaksujący sen.

Co więcej miód dostarcza odpowiednią ilość glikogenu wątrobowego do mózgu, co także wspomaga zdrowy sen. Jeśli nie mamy wystarczającej ilości zmagazynowanego glikogenu w wątrobie, nasze nadnercza są uruchamiane, aby wypompować adrenalinę i kortyzol, które są hormonami stresu - nasz sen się wtedy pogarsza.

Sól też nie jest naszym wrogiem. Chociaż często słyszymy o jej niekorzystnych właściwościach, to jednak rozsądna ilość soli himalajskiej w diecie jest bardzo wskazana - korzystnie zadziała na przywspółczulny układ nerwowy, co pozwoli na spokojny sen i mniejsze zmęczenie po przebudzeniu się rano.

Przeczytaj też:



Te gwiazdy zeszły się po rozstaniu i...stanęły na ślubnym kobiercu!



Orgazm jest prawem każdego człowieka



Dominika. Karaibski raj idealny dla "piratów"



* * *



Zobacz więcej: