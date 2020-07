Obalamy popularne mity na temat metabolizmu

Metabolizm odgrywa kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Od jego tempa zależy również w dużej mierze skuteczna kontrola masy ciała. Oto najpopularniejsze mity, które wyrządzają nam – i naszemu metabolizmowi – więcej szkody niż pożytku.

Zdjęcie Głodowanie i nieregularne posiłki spowalniają metabolizm /123RF/PICSEL

Metabolizm to słowo, które pojawia się niemal w każdej publikacji poświęconej dbaniu o linię. Osoby odchudzające się wiedzą doskonale, że od jego tempa zależy to, czy misja pozbywania się nadprogramowych kilogramów zakończy się sukcesem.

Reklama

W sieci dostępnych jest tymczasem całe mnóstwo, nieraz sprzecznych, informacji na temat metod przyspieszania metabolizmu. Warto mieć świadomość, że niektóre z nich mogą w istocie wyrządzić nam więcej szkody niż pożytku, jedynie spowalniając naturalne procesy metaboliczne w organizmie.

Oto popularne mity, które warto raz na zawsze obalić.

Jedz, jak najmniej

- Metabolizm odnosi się do tempa, w jakim organizm spala kalorie i przekształca to, co konsumujemy, w energię wykorzystywaną do podtrzymywania funkcji organizmu. Podstawowa przemiana materii to liczba kalorii potrzebnych do podtrzymywania tych funkcji w stanie spoczynku. Należy jednak uwzględnić również współczynnik aktywności (ilość ćwiczeń), dzięki któremu otrzymamy bardziej precyzyjną liczbę spalanych w ciągu doby kalorii - wyjaśnia współpracujący na co dzień z gwiazdami dietetyk Charles Passler.

Bikini last minute – jak poprawić sylwetkę w tydzień? 1 / 6 Jeśli twoja masa ciała i wskaźnik BMI są za wysokie, istnieje kilka sposobów „na ostatnią chwilę”, które pomogą poczuć się lepiej w swoim ciele. Nie warto stosować rozwiązań, które obiecują, że w tydzień stracisz 10 kg, bo negatywnie wpłyniesz na własne zdrowie i samopoczucie. Źródło: 123RF/PICSEL udostępnij

Należy zdawać sobie zatem sprawę z tego, że wpływ na metabolizm, a co za tym idzie ilość przyjmowanych kalorii, które nie zostaną zmagazynowane w postaci tkanki tłuszczowej, ma aktywność fizyczna. Jeśli zaś regularnie ćwiczymy, potrzebujemy paliwa.

Radykalne ograniczenie przyjmowanych kalorii, do czego zachęcają nas samozwańczy internetowi eksperci, nie tylko doprowadzi do osłabienia organizmu, ale także spowolnienia metabolizmu.

- Kluczowe jest racjonalne podejście do odżywiania. Polecam zwrócić uwagę zwłaszcza na odpowiednio zbilansowane śniadanie. Da nam ono energię na resztę dnia. Aby nie spowolnić metabolizmu, starajmy się jednak ograniczyć przekąski - zaznacza Passler.

Zbyt drastyczne zmniejszenie spożycia kalorii bywa dla organizmu wręcz dezorientujące.

- Jeśli nagle zaczniesz pościć, metabolizm zwolni i zacznie spalać mniej kalorii niż przedtem. Dlatego tak ważne jest prawidłowe zaopatrywanie ciała w energię w ciągu dnia, aby spalanie kalorii było wydajne i skuteczne - dodaje specjalistka ds. żywienia Frida Harju-Westman.