Jakie są przyczyny obgryzania paznokci?

Uznaje się, że przyczyny obgryzania paznokci wiążą się z naszą psychiką. Zazwyczaj towarzyszy mu odczuwanie lęku, napięcia i niepewności, a osoby obgryzające paznokcie często są nerwowe i nadpobudliwe.



Obgryzanie paznokci może objawiać się w dwóch formach. Pierwsza z nich jest łagodna i wiąże się obgryzaniem paznokci wyłącznie w sytuacjach stresowych. Natomiast druga z nich polega na celowym obgryzaniu, a przyczyną może być nerwica.



Skutki obgryzania paznokci

Obgryzanie paznokci to nawyk, który może prowadzić do problemów zdrowotnych. Jego konsekwencją może być nawet wada zgryzu, zniekształcenie szczęki lub stany zapalne dziąseł. Ponadto ma to negatywny wpływ na same paznokcie, może dojść do uszkodzenia skórek oraz nawet nieodwracalnych zmian płytki, a także infekcji grzybiczych.



By pozbyć się problemu obgryzania paznokci, warto skonsultować się ze specjalistą i rozważyć terapię behawioralną

Ponadto obgryzanie paznokci może doprowadzić do zakażenia dróg pokarmowych. Pod paznokciami znajduje się mnóstwo bakterii, a co za tym idzie, w wyniku obgryzania przedostają się one do ust. Dłonie dość często są siedliskiem bakterii salmonelli oraz E. coli. Obgryzanie paznokci zwiększa także ryzyko różnego rodzaju infekcji i zakażeń wirusowych.

Jak przestać obgryzać paznokcie?

By przestać obgryzać paznokcie, warto skonsultować się ze specjalistą i rozważyć terapię behawioralną. Można wypróbować również domowych sposobów. Do najpopularniejszych należy stosowanie gorzkich żeli i lakierów, które mają na celu zniechęcić do obgryzania paznokci poprzez swój smak.



Ponadto w momencie chęci obgryzania paznokci najlepiej zająć czymś dłonie. Może to być np. piłeczka antystresowa. By przestać obgryzać paznokcie, warto znaleźć inną formę rozładowywania napięcia. Można np. skorzystać z przeróżnych technik relaksacyjnych oraz medytacji.

