Objawy pojawiają się w nocy. To znak, że wątroba niedomaga

Zdrowie

Problemy ze snem z reguły nie są groźne. Większość z nas od czasu do czasu gorzej sypia. Jednak, jeśli bezsenność trwa długi czas i jest wyjątkowo uciążliwa, należy bezwzględnie zgłosić się do lekarza, by ustalić konkretną przyczynę. Jedną z nich może być alkoholowe zapalenie wątroby. Na tą dolegliwość narażone są osoby, które sięgają po alkohol często – nie muszą jednak upijać się do nieprzytomności.

Zdjęcie Niestabilny sen, przerywany epizodami bólu - to jasny sygnał, że należy zgłosić się do lekarza / 123RF/PICSEL