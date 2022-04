Oczyszcza krew i odnawia wątrobę. Ten złoty nektar polecają lekarze

Spis treści: 01 Zalety mniszkowych konfitur

02 Konfitura z mniszka w domu

Słoneczny mniszek możemy dodawać do sałatek, suszyć, a nawet przygotować konfitury z jego kwiatów. Ponoć jedna łyżeczka dziennie tego “magicznego" dżemu pozwoli nam zapomnieć o sezonowej depresji i przeziębieniach, a także wpłynie pozytywnie na nasz układ krążenia i pracę wątroby.



Zalety mniszkowych konfitur

Konfitury z kwiatów mniszka słonecznego są doskonałym źródłem witaminy C, beta-karotenu, cynku, fosforu, żelaza, potasu i jodu. Ma właściwości wykrztuśne i kojące układ oddechowy, dlatego możemy go stosować jako pomoc w leczeniu przeziębień i zapalenia oskrzeli. Mniszek obniża nasz poziom stresu, ułatwia relaksację i zasypianie. Gdyby tego było mało, spowalnia również starzenie się skóry, obniża ciśnienie krwi, wzmacnia mięsień sercowy i zapobiega rozwojowi cukrzycy.

Dżem z mniszka mogą stosować również osoby cierpiące na nadkwasotę, a błonnik w nim zawarty ułatwia pozbycie się zaparć. Łagodzi także stany zapalne pęcherza i dróg moczowych. Ma działanie oczyszczające, pomaga pozbyć się nie tylko toksyn i trucizn, ale też radionuklidy z naszej wątroby. To właśnie ta substancja może powodować szybsze starzenie organizmu, astmę, choroby serca i nowotwory.

Konfitura z mniszka w domu

Zdjęcie Konfiturę z mniszka możesz przygotować w domu / 123RF/PICSEL

By przygotować samemu taki eliksir zdrowia, będziemy potrzebowali 350-400 młodych kwiatów mniszka lekarskiego. Następnie należy namoczyć je w zimnej wodzie przez około 10 godzin. Później kwiaty należy opłukać, wycisnąć, zalać 500 ml przegotowanej wody i wstawić na ogień. Kwiaty gotujemy przez ok. 20 minut, następnie dodajemy 1 kg cukru, łyżeczkę kwasku cytrynowego i drobno pokrojoną, nieobraną ze skórki cytrynę. Przez kolejne 10 minut kontynuujemy gotowanie przyszłego dżemu. Po ostygnięciu przepuszczamy wywar przez gazę i znów gotujemy - tym razem jedynie przez dwie minuty. Studzimy ponownie, przelewamy do słoików i wstawiamy do lodówki. Gotowe.

