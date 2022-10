Olej z ostropestu plamistego dla zdrowia wątroby i nie tylko

Zdrowie

Dołącz do nas:

Kiedyś traktowany jako chwast, dziś ostropest plamisty jest powszechnie docenianym zielem, a pozyskiwany z niego olej cennym wsparciem dla wątroby. Usprawniając detoksykację, wspiera jej funkcjonowanie. Jednak olej z ostropestu plamistego to dużo więcej niż sprawniej działająca wątroba. Jakie jeszcze korzyści przyniesie włączenie go do jadłospisu? Jaki wybrać i jak go stosować? Wyjaśniamy.

Zdjęcie Olej z ostropestu plamistego wspomaga pracę wątroby / 123RF/PICSEL