Spis treści: 01 Czy pigwa jest zdrowa?

02 Jakie właściwości lecznicze ma pigwa?

03 Jak zrobić pigwę do słoików na zimę do herbaty?

04 Pigwa do herbaty: przepis

Czy pigwa jest zdrowa?

Pigwa zdecydowanie nie należy do najpopularniejszych owoców w Polsce. To dziwne, szczególnie z uwagi na fakt, jak wiele prozdrowotnych właściwości posiada. Owoce zawierają w sobie siedem razy tyle witaminy C, co cytryna, będąc jednocześnie źródłem błonnika, a także regulując poziom glukozy oraz cholesterolu.

Dzięki dużej zawartości wapnia, fosforu, magnezu, potasu oraz żelaza pigwa skutecznie chroni organizm przed przeziębieniem i grypą. Właśnie dlatego powinniśmy sięgać po nią w okresie jesienno-zimowym.

Zobacz również: Domowa multiwitamina na odporność. Ten magiczny napój pij każdego dnia

Reklama

Jakie właściwości lecznicze ma pigwa?

Pigwa, obok niebagatelnego wpływu na funkcjonowanie układu odpornościowego, wspomaga trawienie oraz pracę wątroby, przyspieszając przemianę materii. Sok z pigwy jest skutecznym środkiem na kaszel, a owoc z dodatkiem cytryny i miodu przyspieszy powrót do zdrowia. Co więcej, obecne w pigwie polifenole hamują rozwój wolnych rodników oraz zmniejszają ryzyko zachorowania na raka.

Pigwa świetnie sprawdza się również w przypadku pielęgnacji ciała. Kremy na bazie tego owocu wpływają na nawilżenie skóry, zapewniając piękny i młody wygląd. Owoce pigwy stosowane są również jako środek do prawidłowej pielęgnacji włosów.

Zdjęcie Pigwa stanowi genialny dodatek do herbaty. Zachwyca smakiem i właściwościami / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Chroni przed rozwojem cukrzycy. Sięgaj po nią codziennie

Jak zrobić pigwę do słoików na zimę do herbaty?

Po pigwę powinniśmy sięgać szczególnie w okresie jesienno-zimowym. To wtedy jesteśmy bowiem mocno narażeni na przeziębienie bądź grypę, które potrafią mocno utrudnić codzienne funkcjonowanie. Co ważne, z owoców przygotować możemy niezwykle zdrowe konfitury, soki czy nalewki.

Szczególną uwagę warto zwrócić na pigwę w cukrze, którą możemy dodać do herbaty. Wówczas po pigwę będziemy mogli sięgać również w trakcie zimowych dni. Owoc można dodawać do herbaty w formie małych kawałków. Nada on napojowi lekko kwaskowaty smak, mocny owocowy aromat oraz mocno rozjaśni jego kolor.

Zobacz również: Aroniówka. Jak przygotować nalewkę z aronii? Jakie ma właściwości?

Pigwa do herbaty: przepis

Do przygotowania pigwy w cukrze do herbaty potrzebować będziemy około kilograma owoców pigwy w żółtym kolorze oraz 300 g cukru.

Owoce kroimy, wyrzucając gniazda nasienne. Pigwę dzielimy na mniejsze kawałki i umieszczamy w przygotowanych wcześniej, dokładnie wyparzonych słoikach. Tworzymy warstwy: pigwa - cukier. Po około dwóch godzinach owoce powinny puścić sok, który bez przeszkód można dodawać do herbaty. Pamiętajmy jednak, że witamina C, obecna w pigwie, jest narażona na zniszczenie podczas obróbki cieplnej. Dlatego też poczekajmy z dodawaniem syropu, aż herbata lekko ostygnie.

Zobacz również: Czerwona kapusta: Bomba witaminowa, która blokuje rozwój komórek rakowych