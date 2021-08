Parszywa dwunastka: Warzywa i owoce najbardziej zanieczyszczone pestycydami

Pestycydy kontra witaminy

Co może być lepszego od jadłospisu wypełnionego warzywami i owocami? Ten sam, ale pod warunkiem, że rośliny nie będą przesiąknięte chemią. Blisko połowa warzyw i owoców kupowanych w pierwszym napotkanym sklepie ma wykrywalny poziom pestycydów.



Czym one są? Pestycydy to substancje dopuszczone do stosowania w uprawie roślin. Służą do zwalczania szkodników, które wyniszczyły już wiele upraw. Są skuteczne w likwidowaniu uporczywych bakterii, grzybów, pleśni i wirusów. Pomagają pozbyć się chwastów, zabijają też owady, larwy, ślimaki i gryzonie. Dzięki nim plony są bardziej okazałe i atrakcyjne dla oka, a praca włożona w uprawę przynosi korzyść.

Reklama

Pestycydy: druga strona medalu

Pestycydy przenikają do wody i gleby, mają też szereg niekorzystnych konsekwencji dla zdrowia. Nie są bezpośrednim zagrożeniem dla życia, ale spożywane w dużych dawkach (w zjadanych warzywach i owocach) kumulują się w komórkach. Mogą skutkować szeregiem nieprawidłowości w przebiegu procesów życiowych i rozwojem licznych chorób.



Pestycydy posądzane są o wywoływanie reakcji uczuleniowych, zaburzanie płodności i wpływ na rozwój chorób nowotworowych. Część z opisanych działań niepożądanych może pojawić się niemal natychmiast, jak świąd skóry, inne ujawnią się po latach. Komórki nowotworowe tworzą się wolniej niż reakcje alergiczne. Jeszcze później się o nich dowiadujemy.

Zdjęcie Jak "wyczyścić" pokarm z pestycydów? Niestety nie ma idealnego środka, można jednak próbować neutralizować zagrożenie z pomocą mieszanki octu, a następnie sody oczyszczonej / 123RF/PICSEL

Pestycydy: parszywa dwunastka

Usłyszałam kiedyś, że skoro tak jest, to lepiej będzie zrezygnować z jedzenia warzyw i owoców. To nie jest dobra decyzja. Nasz organizm pozyskuje z roślin esencję składników odżywczych, których nie zastąpi mu żaden suplement diety. Nawet, jeśli będzie reklamowany przez najzacniejszego wśród celebrytów.

Warzywa i owoce są najlepszym, bo naturalnym źródłem błonnika. Unikanie ich nie jest zatem dobre. Warto jednak mieć świadomość, które z nich najłatwiej chłoną pestycydy, a tym samym zawierają ich najwięcej.



Niechlubna lista, nazywana też parszywą dwunastką, przedstawia się następująco:

1. Truskawki

2. Szpinak

3. Jarmuż

4. Nektarynki

5. Jabłka

6. Winogrona

7. Brzoskwinie

8. Wiśnie

9. Gruszki

10. Pomidory

11. Nać selera

12. Ziemniaki

Zjadłeś nektarynkę i ze zdziwieniem odkrywasz czerwone plamy na skórze, a przecież nie masz alergii na te owoce? Najpewniej miałeś pecha i trafiłeś na okaz przesiąknięty pestycydami. Mądre żywienie w XXI wieku staje się wyzwaniem.

Pestycydy: 10 najbezpieczniejszych warzyw i owoców

EWG publikuje też co roku listę warzyw i owoców, które - dla kontrastu - mają najniższą zawartość szkodliwych dla zdrowia pestycydów. Są wśród nich:

1. Awokado

2. Kukurydza

3. Ananas

4. Kapusta

5. Groszek cukrowy

6. Cebula

7. Szparagi

8. Mango

9. Papaja

10. Kiwi

Jak komponować jadłospis?

Koncentrowanie jadłospisu wokół najbezpieczniejszej dziesiątki na dłuższą metę się nie sprawdzi. Trzeba jasno powiedzieć, że na idealnie zdrowe żywienie w nieidealnym i mocno zanieczyszczonym środowisku nie mamy już szans. Warto nauczyć się zatem minimalizować niekorzystny wpływ tych czynników na nasze zdrowie, nie rezygnując jednocześnie z urozmaiconego i wypełnionego świeżymi warzywami i owocami jadłospisu.

Zdjęcie W opozycji do "parszywej dwunastki" znalazły się też produkty o najniższej ilości pestycydów w składzie. Na czele m.in. awokado / 123RF/PICSEL

Pestycydy: normy amerykańskie i europejskie

Trzeba też wiedzieć, że choć obie listy aktualizowane są raz w roku, to zmiany w tych zestawieniach są kosmetyczne. Polegają najczęściej na tym, że rośliny zamieniają się miejscami. Choć rynek amerykański i europejski różnią się normami pestycydów dodawanych do stosowania w rolnictwie, analogia jest oczywista. W przypadku roślin, które znalazły się w rankingu parszywej dwunastki warto sprawdzać źródło ich pochodzenia i w miarę możliwości wybierać te z upraw ekologicznych.

Jak usunąć pestycydy?

Doskonała metoda nie istnieje, bo pestycydy przenikają do wnętrza rośliny. Jeśli zależy nam na usunięciu choć części, warto namoczyć warzywa i owoce najpierw w wodzie o odczynie kwaśnym, a później zasadowym. W pierwszym kroku dodać do miski z wodą szklankę octu, na przykład jabłkowego. Po pięciu minutach zmienić wodę i do nowej wsypać 4-5 łyżek sody oczyszczonej. Zostawić na kolejne pięć minut, a potem wypłukać warzywa i owoce pod bieżącą wodą.

Można pokusić się o usunięcie skórki, która gromadzi znaczną część pestycydów, ale przecież nie wszystkie. Dodatkowo w skórce jest mnóstwo cennych składników pokarmowych. Nie ma złotej recepty. Ignorowanie problemu też nie jest rozwiązaniem, bo konsekwencje tego poniesiemy my. Nikt inny. Wybierajmy najlepszą z dostępnych opcji.

Ewa Koza, mamsmak.com

***

Zobacz również:

Po obejrzeniu tego filmu stracisz apetyt na truskawki

Osiem sposobów na pestycydy. Sprawdź!

Jak pozbyć się pestycydów z owoców i warzyw?