Wysokoprzetworzona, niskobłonnikowa dieta to prosta droga do rozwoju cukrzycy, w połączeniu z brakiem aktywności fizycznej i zamiłowaniem do słodyczy - wręcz ekspresowa. Na szczęście nigdy nie jest za późno na zmiany. Po jakie produkty sięgać, by obniżyć poziom cukru we krwi? Przedstawiamy najsilniejszą piątkę!

Zdjęcie Raport: Epidemia cukrzycy. Wszystko, co musisz wiedzieć o tej chorobie / INTERIA.PL

Topinambur pomoże obniżyć poziom cukru we krwi

Zdjęcie Topinambur od wieków jest uprawiany w Polsce / 123RF/PICSEL

Wciąż zbyt mało popularny w polskiej kuchni topinambur, jest już powszechnie dostępny w sprzedaży. Znajdziemy go w sklepach ze zdrową żywnością, stacjonarnych wielkopowierzchniowych i w sprzedaży on-line. Warto go poszukać, zwłaszcza w trosce o unormowanie poziomu cukru we krwi.



Reklama

Bulwy topinamburu są jednym z dwóch najcenniejszych (obok korzeni cykorii) źródeł inuliny - wielocukru o niezliczonych korzyściach dla zdrowia.

Inulina nie jest rozpuszczana w ludzkim organizmie, dlatego w jelitach działa jak błonnik. Jest niskokaloryczna. Obecna w posiłku przyspiesza moment, w którym pojawia się uczucie sytości. I utrwala je. Zapobiega więc jednocześnie przejadaniu się (zjadaniu zbyt dużych porcji), jak i podjadaniu między posiłkami. Ma też korzystny wpływ na metabolizm cukrów, spowalnia ich wchłanianie i obniża indeks glikemiczny całego posiłku, a tym samym poziom glukozy we krwi.

Topinambur powinien jak najczęściej pojawiać się na talerzach osób z insulinoopornością i cukrzycą. A także genetycznie obciążonych tą chorobą.

Zobacz także: Chleb z topinamburu z czarnuszką i masłem koperkowym

Pieczywo pełnoziarniste pomoże obniżyć poziom cukru we krwi

Zdjęcie Warto sięgnąć po pieczywo pełnoziarniste / 123RF/PICSEL

Najważniejszą sprawą w trosce o obniżenie poziomu cukru we krwi jest redukowanie, najlepiej do minimum, spożycia cukrów prostych i zastępowanie ich wartościowymi węglowodanami złożonymi. Zjedzenie kajzerki z wysoko słodzonym dżemem zamiast kilku kostek czekolady to żadna różnica. Jedno i drugie jest bombą cukrów prostych.

Zależy ci na poprawie parametrów krwi? Sięgaj po dobrej jakości pieczywo pełnoziarniste. Jedz je w małych porcjach. To najlepszy sposób na zaopatrzenie organizmu w niezbędną do funkcjonowania energię, bez nakłaniania go do magazynowania zapasów w tkance tłuszczowej. Ta rozrasta się najszybciej, gdy jemy rzadko, pochłaniając wielkie posiłki.



To niezawodna metoda na rozwój nadwagi i otyłości, które predysponują do zaburzeń metabolicznych, w tym cukrzycy typu II.

Pieczywo pełnoziarniste ma niski indeks glikemiczny i niższą, niż białe, zawartość węglowodanów. Syci, bo obfituje w znaczne dawki błonnika, który spowalnia wchłanianie cukrów i usprawnia metabolizm.

Sprawdź również: Jak żyć z cukrzycą? Oto 10 przykazań dla cukrzyka

Migdały i orzechy pomogą obniżyć poziom cukru we krwi

Zdjęcie Migdały i orzechy to zdrowa przekąska / 123RF/PICSEL

Zarówno orzechy, jak i migdały są produktami wysokokalorycznymi, ale nie są to - jak w przypadku słodyczy i produktów ciastkarskich - puste kalorie. Wciąż nie możesz wyeliminować nawyku podjadania między posiłkami? Zamiast rujnujących zdrowie i sylwetkę słodyczy, zjedz warzywo, owoc lub - nie częściej niż raz dziennie - garść orzechów.



Spożywane regularnie i w małych porcjach orzechy zmniejszają ryzyko rozwoju insulinooporności i cukrzycy typu II. Są też zalecane dla osób z już zdiagnozowanym zbyt wysokim poziomem cukru we krwi. Sprzyjają jego normowaniu.



Orzechy są skarbnicą najzdrowszych nienasyconych kwasów tłuszczowych, witaminy E i błonnika, który spowalnia wchłanianie cukrów.

Rośliny strączkowe pomogą obniżyć poziom cukru we krwi

Osoby obciążone cukrzycą i insulinoopornością są narażone na wyższe ryzyko schorzeń kardiologicznych. Masz zbyt wysoki poziom cukru we krwi? Działaj! Najlepszą metodą jest zawsze profilaktyka. Z myślą o zdrowym sercu i w trosce o unormowanie poziomu cukru we krwi wymieniaj (jak najczęściej) mięso na rośliny strączkowe. Dlaczego to takie ważne?

Produkty mięsne obfitują w tłuszcze zwierzęce, które są obciążające dla serca. Zastępując je fasolą, grochem, soczewicą i ciecierzycą dostarczamy do organizmu białko pozbawione niezdrowych tłuszczów. Dodatkowo rośliny strączkowe są cennym źródłem błonnika pokarmowego, który ma szereg zalet metabolicznych. Obecne w diecie strączki opóźnią wchłanianie cukrów, poprawią kontrolę glikemii i zmniejszą ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca.

Ocet jabłkowy pomoże obniżyć poziom cukru we krwi

Zdjęcie Woda z dodatkiem octu jabłkowego pomoże obniżyć poziom cukru / 123RF/PICSEL

Ocet jabłkowy zyskuje coraz szersze grono zwolenników, zwłaszcza wśród osób dbających o sylwetkę. Ma wysoką zawartość składników odżywczych i substancji aktywnych biologicznie. Picie wody z dodatkiem octu jabłkowego (1-2 łyżki na szklankę wody) chroni przed rozwojem cukrzycy i insulinooporności. Pomaga też obniżyć zbyt wysoki poziom cukru we krwi. Zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę i zapobiega dużym wahaniom glukozy we krwi.

***

Zobacz także:

7 ziół, które pomogą obniżyć poziom cukru we krwi

Innowacyjny gadżet do bezigłowego pomiaru poziomu glukozy

Hiperglikemia. Wysoki poziom cukru we krwi - nie tylko w cukrzycy