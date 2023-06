Spis treści: 01 Cztery filiżanki kawy

02 Co powoduje codzienne picie kawy?

03 Kiedy pić kawę rano?

04 W jakich porach najlepiej pić kawę?

05 Kiedy pić kawę przed czy po posiłku?

06 Skutki picia kawy na pusty żołądek

Cztery filiżanki kawy

Kawa to jeden z najpopularniejszych i najczęściej pitych napojów na świecie. Również w Polsce nie wyobrażamy sobie życia bez jej smaku, aromatu i zdrowotnych właściwości. Badania wykazały bowiem, że kawa ma zbawienny wpływ na organizm:

poprawia krążenie krwi

dodaje energii

pomaga spalić tłuszcz

jest źródłem antyoksydantów

pozytywnie wpływa na pracę serca i wątroby

zmniejsza ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów

chroni przed chorobami Parkinsona i Alzheimera.

Choć kawa uznawana jest za zdrowy i bezpieczny napój, to pijąc ją, należy zachować umiar. Przyjmuje się, że dorosłe osoby powinny pić maksymalnie cztery filiżanki (około 950 ml) kawy dziennie.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kawa jest zdrowa. W jaki sposób działa? Interia.tv

Co powoduje codzienne picie kawy?

Większość z nas sięga po kawę codziennie. I słusznie, bo odpowiednia jej dawka może mieć wręcz uzdrawiający wpływ na organizm. Badania wykazały, że zapobiega ona rozwojowi chorób cywilizacyjnych, usprawnia pracę serca, zwiększa wytrzymałość naczyń krwionośnych na wysiłek i pobudza intelekt.

Zdjęcie Kawy nie powinno się pić na czczo i zaraz po posiłku / 123RF/PICSEL

Warto jednak pamiętać, że zbyt duża jej ilość może wzmagać poczucie niepokoju, zaburzać rytm bicia serca i nienaturalnie przyspieszać oddech. W skrajnych przypadkach może też doprowadzić do wypłukania z organizmu magnezu.

Kiedy pić kawę rano?

Kuchnia Wsyp do kawy dwa produkty. Zmienisz ją w odchudzający napój Większość kawoszy sięga po swój ulubiony napój zaraz po przebudzeniu. To jednak błąd, bo jak przekonują eksperci, zbyt wczesne picie kawy, może mieć negatywny wpływ na organizm - znacznie osłabia jej działanie pobudzające. Wczesnym rankiem poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, wyostrzającego czujność i pomagającego w skupieniu jest we krwi bardzo wysoki. Z biegiem godzin zaczyna powoli spadać. Zawarta w kawie kofeina ogranicza produkcję kortyzolu w organizmie, więc gdy sięgamy po napój zbyt wcześnie, pozbawiamy się sporej dawki energii. Gdy organizm przyzwyczai się do tego zjawiska, będzie naturalnie produkował mniej kortyzolu, a my będziemy potrzebowali jeszcze więcej kawy, aby się obudzić!

W jakich porach najlepiej pić kawę?

Eksperci przekonują, że najlepszą porą na picie kawy jest późny poranek - wtedy też poziom kortyzolu jest już nieco niższy. Jeśli wstajemy o 7.30, po kawę powinniśmy sięgnąć między 10.30 a 12.30.

Kiedy pić kawę przed czy po posiłku?

Część kawoszy pije kawę zaraz przed posiłkiem, nawet na czczo, niektórzy sięgają po nią po jedzeniu. Eksperci przypominają jednak, że kawa pita bezpośrednio przed, w trakcie lub bezpośrednio po posiłku ma negatywny wpływ na wchłanianie niektórych składników odżywczych z pożywienia.

Zdjęcie Nadmiar kawy może niekorzystanie wpływać na pracę mózgu - zaznaczają badacze / 123RF/PICSEL

Kawy nie powinno się więc spożywać podczas posiłków, ponieważ z powodu zawartości szczawianów, zmniejsza ona wchłanianie wielu składników mineralnych, takich jak żelazo, wapń czy magnez. Najlepiej jest zachować minimum 1-godzinny odstęp pomiędzy piciem kawy a spożywaniem posiłku.

Skutki picia kawy na pusty żołądek

Choć przyjęło się sądzić, że kawa pita na czczo wpływa negatywnie na układ trawienny, to na ten moment nie ma na to żadnych naukowych dowodów. Faktem jest jednak, że mocna kawa podwyższa poziom cukru we krwi, a brytyjscy naukowcy z Centrum Żywienia, Ćwiczeń i Metabolizmu przekonują, że zwiększa to ryzyko pojawienia się u nas insulinooporności. Kawa pita na czczo może również utrudniać wchłanianie i zwiększać usuwanie z organizmu:

niektórych witamin (B2, B6, D3)

(B2, B6, D3) żelaza

wapnia

tłuszczów

węglowodanów

Zobacz również: Po porannej kawie biegniesz do toalety? Oto powód