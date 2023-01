Ziemniaki

Ziemniaki same w sobie nie są ani niezdrowe, ani tuczące. To bogate źródło takich składników jak:

witamina C

witaminy z grupy B

magnez

potas

fosfor

wapń

żelazo

sód

cynk.

Przetworzone ziemniaki zmieniają się jednak w prawdziwą kaloryczną bombę i, gdy jemy je zbyt często, tuczą i mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie. Osoby po 50-tce, których metabolizm znacznie zwalnia i często skarżą się na problemy jelitowe, powinny unikać ziemniaków pod postacią frytek czy purée oraz ziemniaków obficie polanych gęstymi, często gotowymi sosami.

Warto pamiętać, że ziemniaki gotowane mają wysoki indeks glikemiczny!

Czym zastąpić ziemniaki?

Ziemniaki warto zastąpić pełnoziarnistym makaronem lub brązowym ryżem.

Cukier

Przyjmuje się, że bezpieczna dzienna dawka cukru to sześć łyżeczek, ale nawet nie jedząc słodyczy, spożywamy go znacznie więcej, bo znajduje się on w chlebie, wędlinach, gotowych sosach i oczywiście w warzywach i owocach. Cukier jest więc wszędzie, więc osoby po 50-tce powinny unikać słodyczy, a herbatę czy kawę dosładzać w drodze wyjątku miodem.

Czym zastąpić cukier?

Cukier warto zastąpić syropem klonowym czy daktylowym albo miodem.

Ogórki konserwowe

Osoby po piećdziesiątce powinny zrezygnować także z jedzenia ogórków konserwowych. W tym wieku wzrasta ryzyko nadciśnienia, więc należy ograniczyć spożywanie soli, a tej jest w ogórkach konserwowych i warzywach marynowanych pod dostatkiem.

Warto pamiętać, że sól jest wszechobecna w produktach spożywczych, a według zaleceń WHO powinniśmy spożywać nie więcej niż 6g soli dziennie! Tymczasem Polacy spożywają jej nawet czterokrotnie więcej!

Czym zastąpić ogórki konserwowe?

Ogórki konserwowe warto zastąpić ogórkami kiszonymi, które są doskonałym prebiotykiem - wspierają odporność, dbają o jelita i korzystnie wpływają na funkcjonowanie całego organizmu!

