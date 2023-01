Może zwiększać ryzyko raka i marskości wątroby. Istna katorga dla narządu!

Cynamon to kuchenna przyprawa otrzymywana z wysuszonej kory cynamonowca. Może mieć postać proszku lub niewielkich kawałków zwiniętych w rulonik. Cynamon ma charakterystyczny, słodko-korzenny zapach i lekko piekący smak.

Cynamon znany jest już od czasów starożytnych, kiedy to używany był w procesie mumifikacji. Pierwsze wzmianki o tej przyprawie można znaleźć w Piśmie Świętym czy dziełach lekarzy arabsko-muzułmańskich.

Cynamon ma wiele zalet. Działa antyseptycznie, przeciwbólowo i grzybobójczo, pozytywnie wpływa także na trawienie i oddychanie. Cynamon obniża cholesterol, zmniejszając ryzyko miażdżycy, zawału serca i udaru mózgu. Jest także źródłem takich składników i minerałów jak:

żelazo

wapń

mangan

fosfor

potas

antynowotworowy aldehyd cynamonowy

poprawiająca krążenie epikatechina

Cynamonu używa się najczęściej do przyrządzania deserów, przyprawiania potraw słodkich z ryżu i pieczonych jabłek, do wina grzanego, ponczu i herbatek zimowych. Choć cynamon postrzegany jest jako zdrowy i ma naprawdę wiele zalet, co ciężko przejść obojętnie obok faktu, że może być... bardzo groźny!

Wyrzuć taki cynamon z domu. Może uszkodzić wątrobę!

Na świecie istnieje aż 250 gatunków cynamonu, ale najbardziej znane są dwa - cynamon cejloński oraz cynamon chiński. Cejloński ma korę o jasno-brązowej barwie i zawiera niewielkie ilości kumaryn. Chiński cynamon jest ciemniejszy w odcieniu, a jego smak jest bardziej pikantny i ostry, dla niektórych wręcz drażniący. Ma on również zdecydowanie więcej kumaryn, które są dla nas bardzko szkodliwe i mogą uszkodzić wątrobę!

Kumaryna to substancja chemiczna o charakterystycznym zapachu świeżego siana, naturalnie występująca w niektórych roślinach np. właśnie w cynamonie. Kumaryna ma właściwości przeciwzakrzepowe, ale jej nadmiar jest bardzo toksyczny dla organizmu, w skrajnych wypadkach może wywoływać marskość i raka wątroby!

Jak uchronić się przed tak poważnymi konsekwencjami? Po pierwsze powinniśmy zawsze wybierać cynamon cejloński i przetrzymywać go w szczelnie zamkniętym, najlepiej szklanym opakowaniu. Pamiętajmy, by nie przekraczać daty przydatności do spożycia i bezpiecznej dawki tej przyprawy, jaką jest jedna łyżeczka dziennie.

