Poranek bez irytującego dźwięku budzika? To możliwe!

Wyobraź sobie, że budzisz się wraz z pierwszymi promieniami słońca, które wpadają do twojej sypialni. Prawdopodobnie jednak należysz do tej części społeczeństwa, która nie wyobraża sobie pobudki bez budzika. I bynajmniej nie jest to wynalazek współczesności - bowiem idea zegara sygnalizującego akustycznie konkretną godzinę pochodzi już ze starożytności. Twórcą pierwszego budzika - zegara wodnego wyposażonego w gwizdek - miał być Platon (ok. 400 p.n.e.).

Jednak czy w dzisiejszych czasach w ogóle możliwym jest, by obudzić się bez drażniącego dźwięku budzika? Okazuje się, że są na to sposoby.

Po pierwsze: Wypracuj rutynę

Jeśli planujesz wyeliminować ze swojego życia budzik, niezbędnym krokiem do ziszczenia tego planu będzie wypracowanie rutyny.

Planowanie rutyny wytrenuje mózg, aby naturalnie budził się o określonych porach. Skala czasu to coś, co przyjdzie ci naturalnie, gdy odkryjesz, w jakich porach dnia czujesz się bardziej skoncentrowany, a kiedy czujesz się bardziej zmęczony mówi ekspert ds. odnowy biologicznej Tyler Woodard z Eden's Gate

Warto zatem zacząć prowadzić dziennik i ustalić stałe pory, o których kładziemy się spać. Przez kilka pierwszych dni lub tygodni należy wówczas pilnować, aby przy pomocy budzika pory pobudki były stałe niezależnie od porannych obowiązków i testowo, np. w weekend zacząć próbować odchodzić od budzika.

Po drugie: Zadbaj o naturalne światło

Kolejnym sposobem na ułatwienie budzenia się bez budzika będzie wprowadzenie do sypialni światła naturalnego.

Położenie się spać poprzedniego wieczoru i pozostawienie otwartych zasłon lub żaluzji sprawi, że rano do sypialni wpadnie znacznie więcej naturalnego światła i pozwolisz sobie na powolne wstawanie zgodnie ze światłem słonecznym wyjaśnia ekspert ds. odnowy biologicznej Tyler Woodard

Ekspozycja na światło naturalne hamuje produkcję melatoniny, czyli hormonu snu, co sprawi, że łatwiej będzie się nam rozbudzić. Dodatkowo w okresie letnim zaleca się również uchylanie okna na noc. Świeże powietrze bez dwóch zdań pomoże nam sprawniej wstać z łóżka.

Po trzecie: Zadbaj o higienę snu i unikaj stresu

Naukowcy zalecają, by na półtorej godziny przed pójściem spać, odłożyć urządzenia, które produkują niebieskie światło. Używanie laptopów i telefonów komórkowych nawet kilka godzin przed snem potrafi zmniejszyć aż o 50 proc. nasz poziom melatoniny. To hormon w organizmie, który daje sygnał naszemu ciału, że czas zwolnić.

Przed pójściem spać warto się również wyciszyć i zniwelować stres, który kumulował się przez cały dzień. W tym celu warto pomedytować, posłuchać muzyki relaksacyjnej lub napić się filiżanki ciepłych ziół.