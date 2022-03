Produkty, których nie lubią pasożyty jelitowe

Tasiemiec, glista ludzka, lamblia i inne pasożyty potrafią skutecznie uprzykrzyć życie - nie tylko dzieciom, ale wszystkim domownikom. Jakich zasad przestrzegać, by zmniejszyć ryzyko zakażenia i co włączyć do diety, by utrudnić żerowanie pasożytom jelitowym? Wyjaśniamy!

Zdjęcie Pasożyty nie lubią kiszonek / 123RF/PICSEL