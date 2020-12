Prosty i darmowy test na zdrowe serce

Eksperci stale przypominają, że aktywność fizyczna to jedna z najskuteczniejszych metod na zachowanie zdrowia do późnej starości. Możemy wykorzystać ją również do przetestowania kondycji swojego serca. Wystarczy chwila, by sprawdzić stan twojego serca.

Proste ćwiczenie fizyczne, jakim jest wchodzenie po schodach w jak najkrótszym czasie, to rekomendowany przez naukowców sposób na sprawdzenie, czy nasz mięsień sercowy pracuje bez zarzutu.



Badanie autorstwa hiszpańskich uczonych, którego rezultaty zostały właśnie zaprezentowane na kongresie naukowym Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, wykazało, iż energiczne wchodzenie po schodach pozwoli nam natychmiast ocenić kondycję naszego serca. Badanie to przeprowadzono w celu przeanalizowania korelacji między dzienną aktywnością fizyczną a zdrowiem układu sercowo-naczyniowego.

Do udziału w eksperymencie zrekrutowano 165 pacjentów skierowanych na testy wysiłkowe z powodu rozpoznanej lub podejrzewanej choroby wieńcowej. Objawy te obejmowały ból w klatce piersiowej lub duszności podczas wysiłku. Uczestnicy w ramach testów maszerowali lub biegali na bieżni, stopniowo zwiększając intensywność ćwiczeń. Następnie po upływie 20 minut zostali oni poproszeni o wspięcie się po czterech kondygnacjach schodów bez robienia przerw, w jak najszybszym tempie i jak najkrótszym czasie.



Okazało się, że pacjenci, którzy pokonali ów dystans w mniej niż 40-45 sekund, byli dużo mniej podatni na wystąpienie chorób serca.



Uczestnicy, którym wchodzenie po schodach zajmowało półtorej minuty lub dłużej, uzyskali gorsze wyniki w pomiarach MET - ekwiwalentu metabolicznego, którego używa się do oceny wydolności organizmu podczas wysiłku fizycznego.



Co więcej, aż u 58 proc. pacjentów, którzy pokonali schody w czasie dłuższym niż 90 sekund, odnotowano zaburzenia rytmu serca podczas korzystania z bieżni.

"Nasz pomysł polegał na znalezieniu prostej i niedrogiej metody oceny zdrowia serca" - komentuje dr Jesus Peteiro, kardiolog z Coruna University Hospital i główny autor badania.



Uczony zaznacza, że wykonanie takiego testu pozwoli nam błyskawicznie sprawdzić, czy mamy zdrowe serce: "Jeśli wejście na cztery kondygnacje schodów zajmuje ci więcej niż półtorej minuty, twoje serce najprawdopodobniej nie funkcjonuje prawidłowo, dlatego dobrze byłoby wówczas skonsultować się z lekarzem" - konkluduje dr Peteiro.



