Pryszcze na pośladkach - przyczyny

Pryszcze na pośladkach to zmora zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Dla wielu stanowią problem natury estetycznej, ale zdarza się, że wypryski są bolesne, co stanowi jeszcze większy dyskomfort. Chcąc się ich pozbyć, najpierw trzeba zapoznać się z czynnikami, które przyczyniają się do ich powstawania.

Jedną z przyczyn pojawiania się pryszczy na pośladkach jest trądzik skupiony. Wbrew pozorom nie występuje tylko na twarzy i plecach. Równie często objawia się pod postacią zaskórników oraz ropiejących wyprysków. Winowajcą może być również rogowacenie okołomieszkowe, opryszczka lub czyraki.

Poza tym do pojawienia się pryszczy na pośladkach może przyczynić się noszenie bielizny z syntetycznych materiałów, niewłaściwa higiena, zbyt drażniące produkty do kąpieli, a także alergia na proszek lub płyn do prania.

Zdjęcie W walce z pryszczami na pośladkach może być pomocna maść z witaminą A / 123RF/PICSEL

Jak się pozbyć pryszczy na pośladkach?

Chcąc wyleczyć pryszcze na pośladkach, przede wszystkim warto odwiedzić dermatologa. Pomoc lekarza będzie niezbędna w przypadku trądziku, czyraków oraz rogowacenia okołomieszkowego.

Jeśli natomiast przyczyną jest bielizna, wystarczy wymienić ją na taką, która jest wykonana z przewiewnych materiałów. Podobnie będzie z alergią na detergent lub żel pod prysznic. Stosowanie innych produktów również okaże się pomocne. Istnieją jednak domowe sposoby, o których warto pamiętać, chcąc na zawsze pożegnać się z pryszczami na pośladkach.

Pomocne może być regularne stosowanie peelingów enzymatycznych, które pozbędą się martwego naskórka, a także płynów do mycia na bazie kwasu salicylowego oraz maści z witaminą A.

Poza tym wiele osób poleca stosowanie kompresów z rumianku. W ten sposób można złagodzić stany zapalne i zapobiec rozwojowi bakterii. Podobnie zadziała olejek z drzewa herbacianego. Wystarczy wymieszać go z odrobiną wody. Tak przygotowaną mieszkankę trzeba zaaplikować na pośladki i po upływie kwadransa zmyć letnią wodą.

W pozbyciu się martwego naskórka pomoże domowy peeling z kawy. Oczyści zatkane pory i wygładzi skórę. Trzeba jednak pamiętać, by omijać aktywne stany zapalne.

