Siwienie włosów jest naturalnym procesem fizjologicznym w rozwoju człowieka. O ile pojawienie się siwych włosów między 30. a 40. rokiem życia nie jest niczym niezwykłym, tak siwe kosmyki u osób około 25. roku życia mogą oznaczać niektóre choroby.

Za słabsze i szybciej siwiejące włosy odpowiedzialna jest uboga w witaminy z grupy B dieta. Proces siwienia przyspiesza także brak selenu, miedzi, cynku oraz żelaza w naszym organizmie.

Jednym ze sprawdzonych i skutecznych sposobów na siwe włosy jest płukanka z naparu szałwii.

Istotną rolę w wytwarzaniu koloru włosów odgrywają komórki, zwane melanocytami. Ich zadaniem jest produkcja pigmentów, zaś cały proces polega na osiadaniu cząstek barwnika na keratynowych włóknach, będących naturalnym budulcem włosa.

Przedwczesne siwienie włosów: przyczyny

Naukowcy tłumaczą, iż siwe włosy pojawiają się w wyniku peroksydazy glutationowej, która polega na konwertowaniu w wodę nadtlenku wodoru. Im jest się starszym, tym proces ten staje się wolniejszy, a jego efektem jest pojawienie się siwych włosów. Siwienie wiąże się najczęściej z okresem pomiędzy 30. a 40. rokiem życia.

Co powoduje przedwczesne siwienie? To, w którym momencie pojawi się pierwszy siwy włos, zależy przede wszystkim od cech genetycznych oraz czynności hormonów. Jeśli siwe włosy zaobserwujemy u siebie w zdecydowanie młodszym wieku, a więc około 25. roku życia, wskazywać to może na anemię złośliwą, chorobę Wernera lub być efektem długotrwałego przemęczenia organizmu.

Przedwczesne siwienie może zwiastować również niedobór kwasu foliowego oraz witaminy B12. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż pierwsze siwe włosy wcale nie mają takiego koloru - częściej skłaniają się ku białemu lub bladożółtemu.

Przedwczesne siwienie włosów: Leczenie

Za słabsze i szybciej siwiejące włosy odpowiedzialna jest uboga w witaminy z grupy B dieta. Proces siwienia przyspiesza także brak selenu, miedzi, cynku oraz żelaza w naszym organizmie. Dodatkowo przyczyną przedwczesnego siwienia, a więc pojawienia się siwych włosów w wieku od 20 do 25 lat, jest znaczne wyniszczenie organizmu, silny stres, niedobór miedzi oraz witaminy B5.

Można powiedzieć, że naukowcom udało się ustalić, iż ostry stres upośledza funkcjonowanie komórek macierzystych odpowiedzialnych za produkcję pigmentu w mieszkach włosowych trycholog Anna Mackojć

- Mieszek włosowy jest wyposażony w dwa rezerwuary komórek macierzystych. Pierwszy to komórki macierzyste odpowiedzialne za przyrost włosa, a drugi to komórki macierzyste melanocytów, które tworzą pigment. Tak więc w początkowej fazie wzrostu włosa, komórki macierzyste melanocytów syntetyzują melaninę (barwnik), tak aby nowe włosy rosły z typowym dla danej osoby kolorem. Każdy mieszek opleciony jest współczulnym układem nerwowym. Tłumacząc język naukowy na bardziej przystępny - można powiedzieć, że naukowcom udało się ustalić, iż ostry stres upośledza funkcjonowanie komórek macierzystych odpowiedzialnych za produkcję pigmentu w mieszkach włosowych. To powoduje, że zapas pigmentu wyczerpuje się na zawsze, a w efekcie włosy stają się siwe - tłumaczyła Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii.

Zdjęcie Z siwymi włosami można walczyć domowymi sposobami / 123RF/PICSEL

Zauważając przedwczesne siwe kosmyki warto udać się do lekarza pierwszego kontaktu. Jeśli on nie stwierdzi odchyleń od normy w badaniach podstawowych, warto przede wszystkim zadbać o dietę bogatą w witaminy z grupy B, odpowiedni wypoczynek i brak używek.

Czy można wyrywać siwe włosy?

Z wyrywaniem siwych włosów wiąże się wiele mitów. Jeden z najpopularniejszych wskazuje, że nie należy wyrywać siwego włosa, gdyż w jego miejsce wyrośnie kilka kolejnych. Nie jest to prawda. Proces siwienia, który już się rozpoczął, nie będzie łatwym do zatrzymania. Wraz z upływem czasu na swojej głowie będziemy obserwować kolejne siwe pasma. Z jednej cebulki wyrasta jednak tylko jeden włos, dlatego też mity o pojawieniu się kilku kolejnych, w miejsce jednego usuniętego, są wyssane z palca.

Wyrywając pierwsze siwe kosmyki, nie unikniemy całkowicie siwienia. Bez względu na to, czy będziemy wyrywać siwe włosy, czy też nie, proces ten będzie sukcesywnie postępował. Możemy jedynie spowolnić jego tempo.

Domowe sposoby na siwe włosy

Jednym ze sprawdzonych i skutecznych sposobów na siwe włosy jest płukanka z naparu szałwii. Wystarczy kilka listków gotować przez 10 minut w niewielkiej ilości wody (ok. 3 filiżanki). Następnie odstawić do przestudzenia, a kiedy napar będzie nieco chłodniejszy, polać nim wcześniej umyte włosy. Zabieg należy powtórzyć przynajmniej 3 razy w tygodniu.

Pomocny może okazać się również olej sezamowy i z orzecha włoskiego. Z pierwszego przygotować można płukankę, którą codziennie należy wcierać od cebulki włosa do połowy jego długości. Aby przygotować olej z orzecha włoskiego należy najpierw sparzyć skorupki przez godzinę, następnie odcedzić i schłodzić. Taką płukanką wystarczy polać włosy, a po godzinie umyć je delikatnym szamponem.

Co jeszcze pomaga na przedwczesne siwienie? Płukanka ziemniaczana sprawi, że włosy staną się ciemniejsze i będą się mniej przetłuszczać. Aby ją przygotować wystarczy ugotować ziemniaki, odcedzić je i poczekać, aż woda wystygnie. Następnie umyte włosy wypłukać w wodzie ziemniaczanej. Zabieg należy powtórzyć minimum dwa razy w tygodniu.

