Szczypanie włosów: Nowy sposób na zwiększenie objętości

Emma Chen znana jest z tego, że lubi fryzury pełne nieładu i niezwykłej objętości. Wizażystka ma swoje profesjonalne sposoby, by podnieść nawet mocno oklapnięte, pozbawione objętości włosy, ale jej fanki na pewno nie spodziewały się, że jeden z jej trików jest aż tak prosty i dostępny dla każdej z nas!

Wizażystka zdradziła sposób na zwiększenie objętości włosów. Szczypanie naprawdę działa!

Emma Chen podzieliła się na Instagramie sposobem na uzyskanie idealnej objętości włosów. Wizażystka tłumaczy, że klu­czem do nada­nia ob­ję­to­ści i tek­stu­ry bez po­le­ga­nia na pro­duk­cie jest two­rze­nie róż­nych kształ­tów we wło­sach - cho­dzi o stwo­rze­nie pew­ne­go ro­dza­ju wy­mia­ru. Aby dodatkowo unieść włosy, należy ścisnąć je z przodu jak na filmie, tak, by reszta włosów mogła się swobodnie rozsunąć. To prosty sposób, po który można sięgnąć w dowolnym miejscu i czasie i w kilka chwil dodać włosom objętości. Sprawdźcie:

