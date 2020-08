Roślina, która działa jak eliksir odchudzający

Konjac znany jest od niedawna i dość powierzchownie. Miłośniczki azjatyckiej pielęgnacji używają wyrabianych z niego gąbeczek, a wielbiciele azjatyckiej kuchni kojarzą go z makaronem. Tymczasem konjac ma znacznie więcej zastosowań.

Zdjęcie Konjac jest stosowany w kuchni azjatyckiej /123RF/PICSEL

Konjac, niekiedy bardziej rozpoznawalny pod nazwą "dziwidło", jest wykorzystywany na trzy sposoby. W codziennej pielęgnacji, w kuchni i wspierająco, w formie suplementów diety.

Gąbka konjac, wykonana z korzenia tej rośliny, bardzo skutecznie usuwa makijaż, martwy naskórek i nadmiar sebum. Co ważne, robi to bardzo delikatnie i pozostawia skórę wygładzoną i miękką.

Z jadalnych bulw produkuje się zaś mąkę, oczywiście między innymi. Makarony i kluski z tej rośliny są wielbione przez miłośników zdrowego jedzenia z dwóch co najmniej powodów. Po pierwsze są neutralne w smaku, po drugie nie zawierają węglowodanów.

- Ten makaron sprawdzi się doskonale w zupach, daniach z woka, sałatkach na zimno lub z sosem orzechowym. Jest pozbawiony smaku, ma nieco ciągnąca się konsystencję, zatem niczym gąbka będzie chłonął smaki przypraw i sosów, z którymi jest serwowany - wyjaśnia dietetyk Megan Wong.

Tym jednak co czyni tę roślinę wyjątkową jest błonnik. Bo powiedzieć, że konjac zawiera go dużo, to nic nie powiedzieć. Z korzeni tej rośliny otrzymuje się bowiem wyjątkowy błonnik. Taki, który wchłania rekordowe ilości wody. Z badań wynika, że jest w stanie wchłonąć 200 razy tyle wody, ile wynosi jego waga. Między innymi stąd tak ogromna popularność glukomannanu wśród suplementów diety wspomagających odchudzanie i obniżających poziom złego cholesterolu.

Zdjęcie Konjac ma wiele prozdrowotnych właściwości / 123RF/PICSEL

Wysoka zawartość błonnika w konjac ma też wiele innych zalet zdrowotnych. Rozpuszczalny błonnik pomaga obniżyć poziom cukru we krwi. Dodatkowo jest on również źródłem potasu, magnezu, żelaza, cynku, witamin A, E, D, C i witamin z grupy B.