Dlaczego warto pić kawę z imbirem?

Rozpoczęcie dnia od kubka kawy to dla wielu konieczność. Jeszcze inni uwielbiają pić ten gorący napój tuż po obiedzie i relaksować się po pracy. Bez wątpienia kawa cieszy się sporą popularnością. Pozwala się rozbudzić, dodaje energii i poprawia koncentrację.

Coraz więcej osób zaczyna przekonywać się do kawy z imbirem. Wykazuje ona właściwości, które pozytywnie wpływają na organizm.

Działa rozgrzewająco, a w okresie jesienno-zimowym jest pomocna w walce z infekcjami. Imbir skutecznie wzmacnia odporność i do tego działa bakteriobójczo. Poza tym napój ten usprawnia trawienie i proces przemiany materii, a także wspomaga pracę mózgu.

Aromatyczna kawa z imbirem ma niezapomniany smak. Warto ją jednak pić nie tylko ze względu na walory smakowe. Jest ona cennym źródłem polifenoli roślinnych, czyli antyoksydantów. To właśnie one są w stanie zwalczać wolne rodniki, a co za tym idzie, opóźniać proces starzenia. Poza tym kawa z imbirem może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób serca, nowotworów, czy też cukrzycy.

Imbirowa kawa z cynamonem

Do kawy, prócz imbiru, warto dodawać cynamon. Wystarczy odrobina, by odczuć jego prozdrowotne właściwości. Przyprawa ta może obniżać poziom cukru oraz cholesterolu. Do tego korzystnie wpływa na układ nerwowy i wykazuje działanie przeciwbólowe oraz przeciwzapalne. Warto również podkreślić, że zarówno imbir, jak i cynamon są pomocne w walce z bólami menstruacyjnymi.

Ponadto kawa z tymi dodatkami jest polecana osobom, które chcą się pozbyć zbędnych kilogramów. Mieszanka tych składników m.in. przyspiesza przemianę materii i minimalizuję chęć podjadania. Wszystko przez to, że po wypiciu tego napoju pojawia się uczucie sytości, a ochota na słodycze odchodzi w zapomnienie.

Jak przygotować kawę z imbirem?

Kawę z imbirem można przygotować na dwa sposoby. Pierwszy z nich jest najprostszy i polega jedynie na wymieszaniu kawy ze zmielonym lub startym imbirem. Dodatkowo można wsypać szczyptę cynamonu.

Druga metoda zakłada zagotowanie wody z dodatkiem obranego i pokrojonego imbiru. Tak przygotowanym wywarem należy zalać kawę i gotowe. Trzeba jednak pamiętać, by ten imbirowy napój pić w umiarkowanych ilościach.

