Rooibos to czerwonokrzew pochodzący z Południowej Afryki, który nie zawiera kofeiny i jest bogaty w antyoksydanty. Herbata ta wyróżnia się łagodnym, lekko słodkawym smakiem i wieloma korzyściami zdrowotnymi. Przede wszystkim bogata jest w przeciwutleniacze, a najpopularniejszym z nich jest aspalatyna. Anytyoksydant reguluje poziom cukru we krwi i działa przeciwzapalnie. Dodatkowo neutralizuje wolne rodniki, które przyczyniają się do starzenia i rozwoju chorób przewlekłych. Wspiera funkcje poznawcze i zmniejszać ryzyko chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer. Ma także właściwości neuroprotekcyjne, chroniąc komórki nerwowe przed stresem oksydacyjnym. Rooibos z aspalatyną może wpływać na metabolizm tłuszczów, wspierając kontrolę masy ciała.