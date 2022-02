19-latek w krytycznym stanie po zjedzeniu makaronu. Historia mrozi krew w żyłach

W Nowej Anglii na oddział intensywnej terapii został przyjęty 19-letni student, który trafił do szpitala w ciężkim stanie. Nikt nie spodziewał się tego, co wywołało taką reakcję organizmu młodego mężczyzny.

Objawy niedoboru witaminy B12. Co jeść w takim przypadku?

Najczęstsze przyczyny przedwczesnej śmierci. Na co umierają młodzi?

Oto kto nie powinien jeść pomidorów. Sprawdź, czy jesteś na liście

Co szkodzi, a co służy Twojej wątrobie? W szpitalu w Massachusetts, 19-latek został przyjęty ze wstrząsem i wielonarządową niewydolnością oraz wysypką. Okazało się, że kilka godzin przed przyjęciem do szpitala chłopak cierpiał na takie dolegliwości, jak: wymioty, osłabienie, ból w klatce piersiowej duszność, sztywność karku i niewyraźne widzenie. Na jego skórze pojawiły się także fioletowe przebarwienia.

Potem pojawiła się wysoka gorączka i równie wysokie ciśnienie krwi. W szpitalu po wstępnych badaniach okazało się, że w krwi pacjenta występowała bakteria Dwoinki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Na skutek tych wszystkich czynników młody mężczyzna doznał martwicy rąk i nóg oraz gangreny, prowadzącej do amputacji nóg oraz części palców u rąk.

Reklama

Co wywołało tak poważny stan u chłopaka, który wcześniej nie cierpiał na żadne choroby przewlekłe? Powód jest naprawdę szokujący.

Okazało się, że student zjadł przeterminowane resztki obiadu - makaron z restauracji i kurczaka. Ta niewinna uczta zmieniła się w prawdziwe piekło dla mężczyzny, który ledwo przeżył.

To samo danie zjadł jego przyjaciel, który zawiózł go na ostry dyżur feralnego dnia. On jednak, jak sam później opisał tamten dzień, zwymiotował po spożyciu nieszczęsnego obiadu, co najpewniej uratowało mu życie.

Zdjęcie Przeterminowane mięso może kryć w sobie wiele niebezpieczeństw dla ludzkiego zdrowia / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Zakażenie salmonellą podczas wakacji. Na co uważać?

Przeterminowana żywność może okazać się śmiertelnie niebezpieczna dla człowieka

Całą historię przedstawił na swoim kanale YouTube Dr Bernard, chcąc tym przestrzec innych, by nie spożywali przeterminowanej żywności, w której mogły rozwinąć się bakterie, jak widać, zabójcze dla człowieka.

W przeterminowanych produktach spożywczych może czyhać na zdrowie człowieka wiele zagrożeń. chociażby w maśle rozwijać się może kwas masłowy, wywołujący wymioty i nudności.

W zepsutym mięsie znaleźć się mogą pałeczki Salmonelli i E.coli, które mogą doprowadzić do zakażenia żołądka i jelita grubego. W mięsie pojawić się może niezwykle niebezpieczny jad kiełbasiany, a także larwy pasożytów, które doprowadzają nawet do śmierci.

Dlatego tak ważne jest odpowiednie przechowywanie żywności i sprawdzanie dat produkcji oraz zalecanego spożycia na opakowaniach produktów. Niekiedy nieprzestrzeganie tych reguł może skończyć się dla nas tragicznie

***

Zobacz również:

Zatrucie tlenkiem węgla. Cichy zabójca

Co się stanie, gdy zjesz coś spleśniałego? Objawy zatrucia pleśnią

Sepsa. Reakcja organizmu zagrażająca życiu