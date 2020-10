Światło zamiast tabletki?

O tym, że światłem leczy się sezonowe zaburzenia nastroju zapewne większość ludzi już słyszała. Okazuje się jednak, że fotony mają dużo większą moc. Według nowych badań światło może również wspierać leczenie innych zaburzeń psychicznych, mózgu po urazach, a nawet skóry. Wiele ze świetlnych terapii prawdopodobnie będzie można stosować w domu.

Zdjęcie Fototerapia daje lekarzom różnych specjalności dodatkowe narzędzie pracy /123RF/PICSEL

Rezultaty wstępnie przeprowadzonych badań na temat stosowania rozmaitych fal świetlnych w terapii wspomagającej różne problemy zdrowotne napawają optymizmem. Z wysuwaniem kategorycznych wniosków musimy jeszcze co prawda poczekać, ale nie da się ukryć, że dają one nadzieję na nowe metody wspomagania leczenia rozmaitych problemów zdrowotnych.



Biało światło pomaga w demencji?

Reklama

Zespół z Lighting Research Center w Rensselaer Polytechnic Institute opisał obiecujące efekty w pracy z użyciem światła z ofiarami innych neurologicznych problemów, mianowicie demencji i choroby Alzheimera. Stosowana za dnia terapia światłem wyraźnie poprawiła jakość i długość snu chorych i jednocześnie zmniejszyła dotykające ich depresję oraz podenerwowanie.



W kilkunastu domach opieki naukowcy na cztery tygodnie zamontowali urządzenia emitujące niebiesko-białe światło o niskiej intensywności.

- To proste, niedrogie, niefarmakologiczne postępowanie, które poprawia sen i zachowanie pacjentów z chorobą Alzheimera i demencją. Poprawa, jaką zauważyliśmy w przypadku podenerwowania i depresji, była imponująca - opowiada prof. Mariana Figueiro kierująca prowadzonym na uczelni programem Light and Health.

- Subiektywne oceny wykonane przez opiekunów pokazały, że pacjenci byli spokojniejsi, lepiej się odżywiali i ogólnie lepiej się zachowywali - dodaje prof. Figueiro.

Podczerwień leczy mózg

Z kolei specjaliści z Massachusetts General Hospital skonstruowali specjalny hełm emitujący podczerwone, przenikające przez czaszkę promienie. Badania laboratoryjne wskazują, że podczerwone światło może wpływać ochronnie na neurony, m.in. oddziałując na ich centra energetyczne - mitochondria. Stosowali go potem u osób, którzy krótko przed badaniem doznali umiarkowanego urazowego uszkodzeniem mózgu. Warto przy tym wiedzieć, że pomimo tego, że na świecie co roku cierpią z jego powodu miliony osób, brakuje de facto specyficznego leczenia.

Doświadczenie z udziałem 68 pacjentów, z których część otrzymała eksperymentalną terapię podczerwienią nakazuje ostrożny optymizm. Obserwacje metodą MRI ukazały zdrowszą strukturę otaczającej i chroniącej neurony osłony mielinowej. Badacze spekulują, że być może metoda okaże się skuteczna także w chronicznej encefalopatii urazowej, która czasami dotyka sportowców, np. bokserów czy futbolistów.

- Przezczaszkowa terapia LED to obiecujący obszar badań. Potencjalnie mogłaby pomóc w różnych zaburzeniach pracy mózgu, kiedy dostęp do terapii jest ograniczony - tak wyniki skomentowała niezwiązana z badaniem znana specjalistka od fotomedycyny prof. Margaret Naeser z Boston University School of Medicine.

Siedem badań, które kobieta powinna zrobić raz w roku 1 / 7 Morfologia plus TSH Pełna morfologia to badanie, które każda z nas powinna wykonać przynajmniej raz w roku, a niektórzy lekarze zalecają badać się nawet co sześć miesięcy. Morfologia jest badaniem wyjątkowo czułym i pozwala zauważyć pierwsze, nawet niewielkie zmiany w funkcjonowaniu organizmu, wykryć stany zapalne, problemy z krzepliwością krwi czy anemię. Do przeprowadzenia badania powinny skłonić nas również takie objawy jak osłabienie, nawracające infekcje, bóle stawów i mięśni oraz obecność siniaków na ciele. Raz w roku powinnyśmy również wykonać badanie TSH. Oznaczenie stężenia TSH to bardzo czułe badanie, pozwalające wykryć zaburzenia czynności tarczycy. Kobiety starające się o dziecko powinny wykonywać TSH jeszcze częściej - w takim wypadku jego wartość nie powinna przekraczać 2,5. Źródło: 123RF/PICSEL udostępnij

Czerwień może wspomagać oczy

Światło może oczy niszczyć, jak i - prawdopodobnie - leczyć. W eksperymencie przeprowadzonym latem tego roku na University College London patrzenie przez trzy minuty dziennie w światło z zakresu głębokiej barwy czerwonej wyraźnie poprawiało u ochotników wzrok. Zdaniem naukowców "może to zwiastować nowe, stosowane w domu terapie, które będą mogły pomagać na świecie milionom ludzi". Chodzi o ubytki wzroku, które pojawiają się z wiekiem.

- Czułość siatkówki i widzenie barw stopniowo ulegają pogorszeniu, a przy starzejącej się populacji to coraz ważniejszy problem. Aby zatrzymać albo cofnąć te ubytki, spróbowaliśmy zresetować starzejące się komórki siatkówki krótkimi impulsami światła o długiej fali - mówi Glen Jeffery, główny autor opisanego eksperymentu. Podobnie jak w przypadku terapii mózgu, także tutaj - zdaniem naukowców - światło oddziaływało na mitochondria, które z wiekiem ulegają degradacji. Receptorowe komórki w oku potrzebują wielu tych organelli ze względu na duże zapotrzebowanie na energię.



- Mitochondria mają specyficzne właściwości odnośnie pochłaniania światła wpływającego na ich działanie: dłuższe fale od 650 do 1000 nm poprawiają pracę mitochondriów i zwiększają produkcję energii - tłumaczy prof. Jeffrey. W doświadczeniu z udziałem 24 osób w wieku od 28 do 72 lat dwutygodniowa terapia poskutkowała wyraźną poprawą widzenia u osób w wieku ok. 40 lat i starszych. Zwiększył się u nich m.in. kontrast postrzegania kolorów i zdolność widzenia w słabym świetle.