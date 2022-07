Ta dieta może uratować przed przedwczesną śmiercią. Co jeść?

Prawidłowo skomponowany jadłospis odgrywa niebagatelną rolę w zapobieganiu wielu groźnym chorobom. Co rusz pojawiają się jednak nowe, nierzadko sprzeczne z istniejącym stanem wiedzy informacje na temat tego, co i w jakich ilościach powinniśmy jeść, by długo i zdrowo żyć. Uczeni ze Szkocji postanowili rozwiać wątpliwości i opracować dietę, która dostarcza niezbędnych składników odżywczych w odpowiednich proporcjach. Jak przekonują autorzy tychże zaleceń, stosowanie się do nich może ocalić przed przedwczesną śmiercią miliony ludzi.

Zdjęcie Ta dieta może uchronić przed przedwczesną śmiercią nawet 26 mln ludzi rocznie / 123RF/PICSEL