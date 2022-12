Jakie są najczęstsze choroby tarczycy?

Zdrowie Najlepszy przyjaciel wątroby. Jedz, a szybko poczujesz różnicę Tarczyca to gruczoł, który u ludzi jest umiejscowiony na dole szyi w jej przedniej części tuż pod krtanią. Jest niewielkich rozmiarów, ale nie przekłada się to na jej znaczenie w organizmie. Tarczyca odgrywa ważną rolę, a hormony, które produkuje, wpływają na pracę m.in. układu nerwowego, pokarmowego i płciowego.

Do najczęstszych chorób tarczycy zalicza się przede wszystkim guzki, które pojawiają się w jej obrębie i zazwyczaj nie dają żadnych objawów. Poza tym występuje niedoczynność tarczycy, która wiąże się z niedoborem hormonów tarczycowych oraz nadczynność tarczycy związana z kolei z ich nadmiarem.

Coraz więcej osób boryka się z również z chorobą Hashimoto, czyli przewlekłym zapaleniem tarczycy. Prowadzi do niszczenia gruczołu, a co za tym idzie, także spadku produkowanych przez niego hormonów. To natomiast może wywoływać m.in. wspomnianą wyżej niedoczynność oraz szereg innych zaburzeń.

W leczeniu chorób tarczycy stosuje się m.in. terapię farmakologiczną, ale istotnym czynnikiem jest tutaj także dieta oraz styl życia. Wprowadzenie pewnych zmian w jadłospisie może wspomóc cały proces.

Co jeść przy niedoczynności tarczycy?

Niedoczynność tarczycy charakteryzuje się niedoborem hormonów produkowanych przez ten gruczoł, czyli trijodotyroniny (T3) i tyroksyny (T4). Taki stan powoduje spowolnienie wszelkich procesów metabolicznych w organizmie. Dobrze zbilansowana dieta przy niedoczynności tarczycy pozwoli m.in. uniknąć przybierania na wadze, ograniczy zaparcia i doda energii.

Jak czytamy na Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej, przy niedoczynności tarczycy jako źródło białka warto wybierać chude mięso takie jak np. kurczak, indyk czy też królik. Poza tym lepiej sięgać po mleka oraz przetwory mleczne, które odznaczają się niską zawartością tłuszczu.

W jadłospisie osób borykających się z niedoczynnością tarczycy szczególne miejsce powinny zajmować ryby. Wszystko po to, by podczas ich spożywania dostarczać organizmowi jodu, selenu oraz witaminy D, a także wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Ponadto do przygotowywania potraw lepiej korzystać oleju roślinnego oraz oliwy z oliwek.

Przy niedoczynności tarczycy istotna jest również spora ilość błonnika. W związku z tym należy wybierać pełnoziarniste produkty zbożowe, czyli np. pieczywo graham, ryż brązowy oraz takie kasze jak gryczana, jęczmienna oraz jaglana. Zaleca się włączyć do diety m.in. awokado, orzechy włoskie, migdały oraz pestki słonecznika.

Z diety należy wyrzucić nie tylko masło oraz białe pieczywo, ale także słodycze, fast-foody i słodzone napoje. Konieczne jest ograniczenie warzyw kapustnych. Wszystko przez to, że wykazują właściwości, które negatywnie działają na przyswajanie jodu przyjmowanego wraz z pożywieniem. Mowa tu m.in. o kalafiorze, kalarepie, kapuście, jarmużu i brokule. Przy niedoczynności tarczycy należy również unikać soi w nadmiarze oraz orzeszków ziemnych i gorczycy.

Dieta przy nadczynności tarczycy

Przy nadczynności tarczycy jednym z widocznych gołym okiem objawów jest szybki spadek wagi, który negatywnie wpływa na pracę całego organizmu. W związku z tym u osób z niedowagą zaleca się, by przed wyrównaniem hormonalnym zwiększyć podaż przyjmowanej energii. Stosowanie się do zasad zdrowego odżywiania i dostarczanie organizmowi odpowiednich składników, witamin oraz minerałów jest istotnym czynnikiem wspomagającym leczenie tego schorzenia.

Szczególną uwagę należy zwracać na białko, które powinno stanowić nawet 15 proc. wartości energetycznej. Jak czytamy na NCEZ, może być czerpane z chudych mięs, ryb, jajek i suchych nasion roślin strączkowych.

W diecie oprócz błonnika pokarmowego nie powinno zabraknąć tłuszczów pochodzenia roślinnego. Można je czerpać np. z oleju rzepakowego, oliwy z oliwek, awokado, pestek dyni i słonecznika oraz orzechów włoskich.

Warto sięgać po warzywa i owoce, a także pełnoziarniste produkty zbożowe, które dostarczą organizmowi niezbędnych węglowodanów. W jadłospisie powinno się również znaleźć miejsce na produkty pełne antyoksydantów, czyli np. wiśnie, morele, brzoskwinie, porzeczki, paprykę, pomidory i marchewkę.

Nie można zapominać o produktach, które dostarczają organizmowi wapnia. Można go znaleźć nie tylko w przetworach mlecznych, ale także warzywach zielonolistnych i brokule, a także migdałach, sardynkach i śledziach.

Poza tym istotne jest spożywanie bogatych w witaminę D, a także kwasy omega-3 ryb. Zaleca się jednak, by sięgać po nie tylko 2-3 razy w tygodniu, by nie doprowadzić do nadmiaru jodu w organizmie.

Z kolei unikać należy przede wszystkim słodkich oraz słonych przekąsek, a także fast-foodów. Konieczne jest również ograniczenie spożywania mocnej kawy i herbaty.

