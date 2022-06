Większość z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak negatywne skutki niesie ze sobą nadmierne opalanie. Powoduje ono między innymi szybsze starzenie się skóry, przyspiesza rozwój niektórych nowotworów, a co więcej, może zakończyć się poparzeniem. Niekiedy jednak jesteśmy narażeni na niebezpieczne działanie słońca nawet wtedy, gdy nie spędzamy długich dni na plażowym leżaku. Kiedy termometry wskazują powyżej 27 st. C nasz organizm może nas zaskoczyć.

Co dzieje się z ciałem podczas upałów? Odwodnienie

Naturalną reakcją organizmu na upały jest utrata wody poprzez pocenie się. Wydzielanie potu jest naturalnym procesem fizjologicznym, dzięki któremu ciało chłodzi się, a pot zapobiega jego przegrzewaniu. Kiedy jednak proces pocenia się trwa zbyt długo w organizmie dochodzi do znacznych ubytków wody oraz elektrolitów.

Jednym z pierwszych sygnałów odwodnienia jest intensywne pragnienie. Następnie pojawia się uczucie pobudzenia, zaniepokojenia, a także lęku. Aby uniknąć przykrych konsekwencji należy pić wodę często, ale w małych ilościach. Dobrym rozwiązaniem jest również sięgnięcie po płyny izotoniczne lub elektrolity. W upały powinniśmy wypić dziennie około trzech litrów wody.

Jeśli nie uzupełnimy zapasu elektrolitów w odpowiednim momencie, nasz organizm mocno się zbuntuje. Pojawić mogą się skurcze kończyn, intensywne wymioty oraz utrata świadomości. Jeśli poprawa po przyjęciu płynów nie nastąpi w okresie do dwóch godzin - należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zdjęcie Długotrwałe przebywanie na słońcu może mieć poważne skutki dla naszego organizmu / 123RF/PICSEL

Udar cieplny. Ochroń się przed słońcem!

Długotrwałe przebywanie na słońcu może mieć poważne skutki dla naszego organizmu. Jednym z nich jest udar cieplny, który występuje na skutek przegrzania organizmu, poddanego bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych. Zaburzają one działanie tych mechanizmów, które regulują temperaturę w organizmie.

Pierwsze objawy, towarzyszące udarowi cieplnemu, to odczucie znużenia, ból oraz zawroty głowy, nudności, a także poczucie niepokoju. Wkrótce po ich wystąpieniu mogą pojawić się kolejne - wysoka gorączka, przyspieszenie tętna oraz częstotliwości oddechów - które grożą utratą przytomności, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla życia chorego.

Wysypka, oparzenia słoneczne, obrzęk ciała

Kolejną reakcją organizmu na słońce jest wysypka, która nie u każdego wygląda w ten sam sposób. Wynika bowiem z różnych typów fotodermatozy. Dlatego też może przybrać postać wielopostaciowych osutków świetlnych, wyprysków fotoalergicznych bądź wyprysków fototoksycznych. Kiedy na skórze pojawia się swędząca wysypka od słońca, objawiająca się czerwonymi plamami oraz pęcherzami, to znak, że mamy do czynienia z pokrzywką słoneczną.

Słońce jest również przyczyną pojawiania się oparzeń słonecznych. To uszkodzenie skóry, które wywołane jest zbyt długą ekspozycją na promieniowanie UV. Po upływie około 4 do 6 godzin od ekspozycji na słońce skóra jest często zaczerwieniona, podrażniona i sprawia wrażenie przesuszonej. Co więcej, mamy wrażenie, że wręcz "oddaje" ciepło - jest bardzo gorąca i uwrażliwiona na wszelki dotyk. Poparzenia skóry w skrajnych wypadkach kwalifikować można jako oparzenia I lub II stopnia.

Wysokie temperatury mogą również spowodować puchnięcie palców u rąk i nóg lub kostek. Nie jest to powód do niepokoju, gdyż objawy ustępują najczęściej po schłodzeniu. Jeśli jednak obrzęk powoduje ból, utrzymuje się i nie ustępuje, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Zdjęcie Słońce jest również przyczyną pojawiania się oparzeń słonecznych / 123RF/PICSEL

Upał groźny dla osób z chorobami serca

Upał może być szczególnie niebezpieczny dla osób zmagających się z chorobami serca. Reakcją organizmu na wysokie temperatury jest bowiem wzmożona praca, skupiona w dużej mierze na utrzymaniu bezpiecznej temperatury ciała na poziomie 36,6 - 37 st. C. Organizm chroni się przed przegrzaniem szybszą pracą serca oraz rozszerzeniem naczyń krwionośnych. Latem warto częściej kontrolować wartości ciśnienia tętniczego.

W trakcie upałów trudniej nam również zachować koncentrację. Zazwyczaj wystarczy chwila odpoczynku w zacienionym, chłodnym miejscu oraz kilka łyków wody, a sytuacja wróci do normy. Jeśli jednak z powodu upału jesteśmy wyraźnie zdezorientowani tym, co aktualnie robimy, natychmiast skontaktujmy się z lekarzem. Może to być bowiem pierwsza oznaka udaru cieplnego.

Jak chronić się przed skutkami wysokich temperatur?

Przed przykrymi konsekwencjami działania wysokich temperatur możemy się jednak ochronić. Podstawową zasadą, szczególnie podczas spacerów, jest zabranie ze sobą butelki wody. Dodatkowo każdorazowo stawiajmy na lekkie, naturalne i przewiewne ubrania w jasnych kolorach. Jeśli mamy taką możliwość, korzystajmy z klimatyzowanych pomieszczeń oraz przenośnych klimatyzatorów.

Dodatkowo ograniczmy do minimum aktywność sportową oraz fizyczną na świeżym powietrzu. Jeśli jesteśmy zmuszeni do wyjścia z domu, odpoczywajmy w miejscach zacienionych. W swojej diecie unikajmy gorących oraz ciężkostrawnych posiłków.

Dobrze zrobią nam zimne prysznice i kąpiele. Pijmy dużo wody, unikając jednocześnie alkoholu i nadmiaru cukru i kofeiny.