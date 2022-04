10 ziół skutecznych przy nadciśnieniu

Czy zioła mogą być skuteczne w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi?

Odpowiedź brzmi: tak! Zioła mogą być niezwykle skuteczne w leczeniu nadciśnienia, ale zacznijmy od tego czym ono w ogóle jest?

O nadciśnieniu mówimy, gdy ciśnienie skurczowe przekracza wartość 140 mm Hg, a rozkurczowe jest wyższe niż 90 mm Hg.

Choć zioła mogą być skuteczne w leczeniu nadciśnienia, nie warto stosować ich na własną rękę, a włączenie terapii każdorazowo omówić z lekarzem. Zioła mogą bowiem wchodzić w interakcje, nie tylko z innymi ziołami, ale też lekami. Nadciśnienie jest poważną chorobą, które nieleczona albo źle prowadzona, może mieć szereg dalszych konsekwencji dla zdrowia i życia.

Jakie zioła są skuteczne przy nadciśnieniu?

Zdjęcie Korzeń mniszka lekarskiego warto zebrać wiosną i wysuszyć, aby korzystać z jego właściwości cały rok / 123RF/PICSEL

Natura ma dla nas szeroką ofertę. Dziś prezentujemy 10 ziół - najpopularniejszych i najskuteczniejszych w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi. Wśród nich:

1. Ziele melisy - pomaga łagodzić skutki stresu, pobudzenia nerwowego i napięcia oraz wynikające z nich podwyższone ciśnienie.

2. Korzeń mniszka lekarskiego - sprzyja obniżeniu ciśnienia tętniczego krwi, a także poziomu cukru i cholesterolu we krwi, co przekłada się na lepszą pracę naczyń nerwowych.

3. Ziele rumianku - napary z rumianku są polecane dla wyciszenia i ukojenia skrajnych emocji, pomagają wejść w stan relaksu, obniżyć ciśnienie krwi i poprawić jakość snu.

4. Ziele głogu działa uspokajająco i rozkurczowo. Może być ważnym wsparciem dla mięśnia sercowego - poprawia jego ukrwienie i dotlenienie oraz przepływ krwi wieńcowej.



Zdjęcie Ziele serdecznika pomoże przy obniżyć ciśnienie tętnicze krwi

5. Ziele serdecznika - ma właściwości uspokajające i relaksujące, sprzyja obniżeniu ciśnienia krwi.

6. Ziele fiołka trójbarwnego - ma działanie rozkurczowe, poprawia elastyczność naczyń krwionośnych i sprzyja obniżeniu ciśnienia krwi.

7. Skrzyp polny - jest zalecany dla poprawy nastroju i samopoczucia. Pity regularnie potrafi skutecznie unormować poziom ciśnienia tętniczego krwi.

8. Dzika róża - słynąca z najwyższej zawartości witaminy C, stała się symbolem odporności i witalności. Tymczasem dzika róża jest też silny wsparciem dla serca i całego układu sercowo-naczyniowego. Spożywana regularnie pomaga obniżyć zbyt wysokie ciśnienie krwi.

9. Ziele ruty - znane z silnych właściwości rozkurczowych, skutecznie obniża ciśnienie tętnicze.

10. Powszechnie znany pod nazwą "kurkuma", ostryż długi ma silne właściwości przeciwutleniające. Działa przeciwmiażdżycowo i, obok szeregu innych zalet, skutecznie obniża zbyt wysokie ciśnienie tętnicze krwi.

Zdjęcie Suszone ziele ruty pomoże na nadciśnienie / 123RF/PICSEL

Terapia ziołowa: Czy to wystarczy?

Nawet najskuteczniejsze zioła nie przyniosą pożądanych efektów, jeśli częścią terapii nadciśnienia, jak i każdej innej jednostki chorobowej, nie będzie zmiana stylu życia, z naciskiem na model żywienia. Co pomoże osiągnąć sukces?

1. Regularne picie naparów ziołowych (skonsultowane z lekarzem)

2. Zdrowa, zbilansowana dieta (z rezygnacją lub ograniczeniem spożycia soli)

3. Dbałość o prawidłową masę ciała (BMI w normie)

4. Regularna, dostosowana do indywidulanych możliwości, stanu zdrowia i wieku aktywność fizyczna

5. Rezygnacja z używek, z naciskiem na palenie papierosów, picie alkoholu i nadużywanie kawy.

Nadciśnienie: kiedy konieczna jest konsultacja lekarska?

Odpowiedź brzmi: "zawsze". Nawet jeśli decydujemy się jedynie na włączenie zmiany w sposobie odżywiania i terapii ziołami, kwestię nadciśnienia trzeba omówić z lekarzem. Tu chodzi o serce. Bagatelizowane i źle leczone nadciśnienie nie pozostanie bez negatywnych konsekwencji dla stanu zdrowia, a nawet życia.

Zdjęcie Ciśnienie szaleje? Sięgnij po szklankę ziołowego naparu / 123RF/PICSEL

Decyzję o farmakologicznym lub niefarmakologicznym leczeniu powinien każdorazowo podjęć lekarz. Wpływa na nią szereg czynników. Nie tylko odczyt z ciśnieniomierza, ale też wiek i ewentualne inne choroby przewlekłe. Masz nadciśnienie i chcesz "machnąć na to ręką", bo sąsiadka ma te same parametry i nie dostała leków? To nie jest dobra decyzja. Nie masz pełnych danych o jej stanie zdrowia, więc nie lekceważ swojego serca. Ogranicz sól, sięgnij po warzywa i owoce zamiast niezdrowych przekąsek i umów konsultację specjalistyczną. Wszak chodzi o twoje serce. I twoje życie.