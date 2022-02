Jedz bardziej roślinnie, ogranicz mięso i nabiał

Niestety ludzie budują swoją dietę wokół wyjątkowo niezdrowych dla organizmu tłuszczów nasyconych, które pochodzą z masła, sera, smalcu, czerwonego mięsa, a także z wielu słodyczy i wypieków. Eksperci są zgodni - jeśli chcemy mieć zdrowe serce, musimy jeść bardziej roślinnie i skupić się wokół owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych i roślin strączkowych.





Najlepiej oczywiście byłoby zamienić dietę na przykład na dietę śródziemnomorską, która jest obfita w zdrowe tłuszcze, bazuje przede wszystkim na pokarmach roślinnych i zaleca spożywanie głównie owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych i roślin strączkowych. Dobre dla serca będą jednak także drobniejsze kroki, jak zmiana masła na oliwę z oliwek, białego pieczywa na produkty pełnoziarniste czy czerwonego mięsa na drób. Do każdego posiłku dodawaj także porcję warzyw.





Ćwicz codziennie. Nawet 10 minut ma znaczenie!

Reklama

Kardiolodzy podkreślają, że kluczowe znaczenie dla zdrowego serca ma ruch - w każdej formie i nawet przez dziesięć minut. Dr Joel Kahn, profesor medycyny w Wayne State University School of Medicine i jeden z najlepszych kardiologów na świecie, zaznacza dla thebeet.com, powołując się na jedno z nowych badań, że ćwiczenia fizyczne znacznie zmniejszają ryzyko zgonu z powodu chorób serca. "Nawet krótki okres ćwiczeń, taki jak dodanie dziesięciu minut ruchu dziennie, może uratować ponad 110 000 istnień ludzkich w USA rocznie" - mówi.



Lekarz podkreśla, że nawet jeśli siedzimy w domu, chociażby pracując zdalnie, powinniśmy co chwilę wstawać i ruszać się przynajmniej przez moment, a nie siedzieć godzinami w jednej pozycji przy biurku. Możemy maszerować w miejscu lub wykonać krótką serię ćwiczeń.



Zwykłe wykonanie 20 przysiadów z rzędu to świetny sposób, aby stać się silniejszym i przyspieszyć bicie serca

- zaleca dr Kahn.



Poleca także ćwiczenia takie jak deska (plank) przez minutę czy "burpee" (pompka, a następnie podskok i sięganie do sufitu). Takie proste ćwiczenia sprawią, że praca serca znacznie się poprawi.



"Gdybyśmy wszyscy mogli zainwestować w stojące biurko z bieżnią, moglibyśmy zamienić to w lata życia ze zdrowszym sercem"

- wyjaśnia.

Zarządzaj stresem za pomocą śmiechu i oddychania

Wszyscy wiemy, że jednym z większych wrogów zdrowego serca jest nadmierny stres. Dr Kahn proponuje proste sposoby na jego redukcję, a jako jeden z najskuteczniejszych wymienia... humor i śmiech.



"Śmiech i humor to dwa najskuteczniejsze środki łagodzące stres, jakie mamy"

- podkreśla kardiolog i zachęca do najprostszego sposobu walki ze stresem - robienia drobnych przyjemnych rzeczy. "Baw się z psem, wnukiem, oglądaj lub czytaj coś zabawnego, co cię rozśmieszy. Nic z tego nie wymaga czasu, ale wszystko to może pomóc Ci pozbyć się stresu" - apeluje.

Zaleca także ćwiczenia oddechowe, aby spowolnić oddech. "Wypróbuj oddychanie pudełkowe, które można wykonywać w dowolnym miejscu, nawet przy biurku. Zrób wdech licząc do czterech lub pięciu, powoli przez nos, a następnie wydychaj, licząc do pięciu lub sześciu. Powtarzaj kilka razy, aż poczujesz się spokojniejszy i mniej spięty" - radzi.



* * *

Przeczytaj też:

Ziarna orkiszu obniżają cholesterol. Dołącz je do swojej diety!



Na czym polega dieta SIRT? Oto dozwolone produkty



Skąd ciągła ochota na słodycze? Oto możliwe przyczyny