Twój partner chrapie? Spodziewaj się kłopotów ze zdrowiem

Spanie u boku osoby, która chrapie, bywa mocno uciążliwe. Pogorszenie jakości snu i wynikające zeń zmęczenie, z którym trzeba się mierzyć następnego dnia, to jednak niejedyny problem.

Zdjęcie Chrapanie partnera może być groźne nie tylko dla jego zdrowia /123RF/PICSEL

Jak dowodzą badania naukowe, chrapanie partnera może negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie, prowadząc do podwyższenia ciśnienia krwi.



Każdy, kto musi znosić chrapanie osoby śpiącej obok, wie doskonale, czym to grozi. Pojawiające się wówczas trudności z zasypianiem i budzenie się w środku nocy powodują wyczerpanie, pogorszenie koncentracji i senność, która porządnie daje się we znaki następnego dnia.



To jednak nie koniec długiej listy problemów, z jakimi mierzą się partnerzy notorycznych "chrapaczy". Jak dowodzą nowe badania naukowe, zasypianie przy akompaniamencie głośnego chrapania może spowodować poważne konsekwencje zdrowotne.

Reklama

Amerykańscy uczeni z Johns Hopkins School of Medicine w Baltimore dowiedli, że nawet co siódma osoba podczas chrapania hałasuje tak bardzo, że skutkuje to podniesieniem ciśnienia krwi u śpiącego obok partnera.



W badaniu udział wzięły 162 chrapiące osoby. Okazało się, że 14 proc. uczestników wydawało podczas chrapania dźwięki, których głośność sięgała 53 decybeli. Według badań przeprowadzonych w 2016 r. przez niemieckich uczonych, hałas na tym poziomie w skrajnych przypadkach może wywołać zawał serca. U dwóch trzecich badanych chrapanie wiązało się z odgłosami o mocy 45 decybeli, co porównać można z poziomem hałasu włączonej pralki.