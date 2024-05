Spis treści: 01 Picie kawy na czczo

02 Herbata na czczo? Lepiej unikaj

03 Pij na czczo po przebudzeniu. Rozkręcisz metabolizm

Czego nie pić na pusty żołądek? Napój, od którego zaczniemy nowy dzień z pewnością ma duże znaczenie. Zazwyczaj odruchowo sięgamy po kawę lub herbatę. Okazuje się, że w niektórych przypadkach nie jest to najlepszy wybór. Dlaczego? Wyjaśniamy.

Zobacz też: Kto nie powinien pić kawy?

Picie kawy na czczo

Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Chociaż nie ma zbyt wielu naukowych przesłanek, że picie kawy na pusty żołądek jest szkodliwe, to istnieją okoliczności, w których może nam to poważnie zaszkodzić.

Reklama

Jeszcze niedawno lekarze i dietetycy zwracali uwagę, że może to powodować niestrawność, zgagę i podrażnienia przewodu pokarmowego. Obecnie zdania są podzielone, ponieważ wszystko zależy od wielu czynników. Niektóre okoliczności mogą sprawić, że kawa przed śniadaniem nie będzie najlepszym wyborem.

Uważać powinny przede wszystkim osoby borykające się z refluksem - spożywanie "małej czarnej" o tej porze może się przyczynić do uaktywnienia dolegliwości z nim związanych.

Powszechnie wiadomo, że napój ten - spożywany na czczo lub po zjedzeniu posiłku, może mieć kilka negatywnych skutków. Picie nadmiernych ilości może nasilać ataki paniki, prowadzić do kołatania serca czy uczucia niepokoju. Niektórzy mogą się skarżyć na migreny, bóle głowy i wysokie ciśnienie. Z kolei picie kawy np. z mlekiem czy napojem roślinnym na pusty żołądek może spowodować duży skok cukru we krwi.

Dlatego też wielu ekspertów zaleca nieprzekraczanie dawek spożywanej kofeiny, czyli maksymalnie 4-5 filiżanek kawy w ciągu dnia. Zdecydowanie należy unikać kawy przed snem. Złoty środek? Picie kawy w duecie ze zdrowym śniadaniem.

Zobacz też: Kto nie powinien pić kawy z mlekiem?

Zdjęcie Kawa na czczo? W niektórych przypadkach to nie najlepszy pomysł / 123RF/PICSEL

Herbata na czczo? Lepiej unikaj

Herbata należy do najzdrowszych napojów na świecie. Pomimo tego lepiej nie sięgać po nią przed śniadaniem. Napój pity na czczo może podrażniać żołądek i zaburzyć równowagę kwasowo-zasadową. Niektórzy uważają, że picie herbaty na pusty żołądek może też prowadzić do nudności i bólu głowy. Może też hamować wchłanianie składników odżywczych, zwłaszcza żelaza. To wszystko przez obecność polifenoli, takich jak garbniki i kofeina.

Herbata ma również działanie moczopędne i usuwa wodę z organizmu. Ze względu na to, że o poranku jesteśmy odwodnieni po wielu godzinach snu, picie herbaty tylko zwiększa taki stan. A nadmierne odwodnienie organizmu prowadzi do skurczów mięśni.

Czego jeszcze unikać? Na czczo nie powinniśmy pić soku z cytrusów, alkoholu, jak i słodkich, gazowanych napojów.

Zobacz też: Pijesz herbatę? Taka jest zdrowa dla mózgu, serca i odporności

Zdjęcie Herbata na czczo? Czasami to nie najlepszy pomysł / 123RF/PICSEL

Pij na czczo po przebudzeniu. Rozkręcisz metabolizm

Od jakiego napoju najlepiej zaczynać dzień? Oczywiście najlepszym wyborem jest woda, zwłaszcza niegazowana. Dlatego jeśli po przebudzeniu najlepiej sięgnąć po szklankę wody, co wpłynie pozytywnie na układ trawienny.

Osoby będące na diecie mogą dodać do niej plasterek cytryny. Z kolei miks wody, cytryny i miodu zwiększa odporność organizmu, dlatego po miksturę najlepiej sięgać jesienią i zimą.

***